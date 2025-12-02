Der neue Land Rover Defender Octa ist ein Offroad-Gigant mit beeindruckenden Dimensionen. Mit 635 PS und einer Höhe von bis zu 2,07 Metern übertrifft er fast alle anderen SUVs. Der Luxus-Geländewagen meistert sowohl Autobahn als auch schwieriges Gelände mühelos.

Darum gehts Land Rover Defender Octa: Leistungsstarker Offroader für Strasse und Gelände

Beeindruckende Höhe von bis zu 2,07 Metern und luxuriöser Innenraum

Juan Thomas Redaktor Auto & Mobilität

Das Warten hat ein Ende. Seit diesem Sommer ist der wohl ultimativste Land Rover, der Defender Octa, für die grosse Landy-Fangemeinde verfügbar. Wir brachten anfangs Jahr den Defender Octa in Südafrika bereits an seine Grenzen – so hart nehmen wir den britischen SUV jetzt in unserem Test in der Schweiz nicht zur Brust.

Vor der Fahrt

Bevor wir in den Defender Octa einsteigen, müssen wir nochmals die Dimension des Kolosses studieren. Fünf Meter Länge und 2,11 Meter Breite sind nichts im Vergleich zur Höhe des Octas, die selbst manchen gross gewachsenen Basketballspieler in den Schatten stellt. Mit einer Standardhöhe von 1,99 Metern, die sich dank Luftfahrwerk jedoch bis auf 2,07 Meter erweitern lässt, toppt der Octa andere Offroad-Monster wie die Mercedes-G-Klasse oder der Toyota Land Cruiser.

Das macht schon das Einsteigen nicht zum Kinderspiel, sondern eher zur Kletterpartie. Doch hat man einmal den Innenraum geentert, verlässt man diesen nur noch ungern. Alle Sitze verfügen über Heizung und Kühlung, vorne gibts zusätzlich noch Massagefunktionen. Zu unserer Überraschung finden wir unter der mittleren Armlehne gar ein funktionales Kühlfach. Auf dem Fahrersitz blicken wir auf Cockpitinstrumente und das 13,1 Zoll grosse Infotainment, das uns über jegliche Fahrzeugdaten auf dem Laufenden hält. Am Lenkrad unterhalb der Hupe lässt sich per Taste der «Octa-Modus» betätigen, doch dazu später mehr.

Auf der Strasse

Als wir den Defender Octa starten, zucken wir kurz zusammen – der 4,4-Liter-V8-Motor brüllt zornig auf. Die Leistung von 635 PS (467 kW) und 750 Nm Drehmoment stehen jetzt zur Verfügung. Schon nach den ersten Metern wird uns bewusst, welch ein Koloss der knapp 2,6 Tonnen schwere Defender ist. Bei fast jedem Rotlicht blicken wir auf die Autodächer neben uns hinunter. Doch in der Stadt ist der Octa eigentlich fehl am Platz – das signalisiert uns alleine schon der Verbrauch.

Schnellcheck: Land Rover Defender Octa Antrieb: 4,4-Liter-V8-MHEV-Twin-Turbobenziner, 635 PS (467 kW), 750 Nm, mit Launch Control 800 Nm, 8-Gang-Automatik mit Geländeuntersetzung, 4x4

Fahrleistungen: 0 bis 100 km/h in 4,0 s, Spitze 160 bis 250 km/h (je nach Bereifung)

Masse: L/B/H 5,00/2,00/1,99 m, Leergewicht 2585 kg, Laderaum 786 bis 1875 l,Zugkraft 3500 kg

Umwelt: Verbrauch WLTP-Werk/Test 13,0/13,9 l/100 km, 294/331 g/km CO₂, Energie G

Besser passt der Octa dagegen auf Landstrassen oder auf die Autobahn. Dort wechseln wir dann auch in den «Octa-Modus» und spüren sofort, wie das ganze Fahrverhalten auf einen Schlag aggressiver wird, die Auspuffanlage noch kerniger brummt und das Gaspedal noch schneller reagiert. Bald haben wir genug von Strassen und biegen in einen Wald ab. Dort wechseln wir in den Offroad-Modus und fahren mühelos über Kies- und ausgewaschene Matschwege. Hindernisse wie enorme Schlaglöcher oder auch plötzlich auftretende Steigungen oder Geröllhalden sind kein Problem – auch weil es dem Octa nicht an der richtigen Bereifung fehlt.

Das war gut

Über die Offroad-Fähigkeiten des wohl ultimativsten Land Rovers aller Zeiten könnte man ganze Kapitel schreiben, doch wir halten uns kurz. Der Defender Octa kann alles, was ein Geländewagen mit Strassenzulassung erlaubt: ein Sperrdifferential vorne und hinten, Luftfahrwerk und viele Offroad-Anzeigen und -Modis machen ihn im Gelände zum Alleskönner, und ermöglichen sogar Wattfahren bis zu einem Meter Wassertiefe. Positiv überrascht sind wir vom Verbrauch. Auf der Autobahn verbrauchen wir im Schnitt lediglich 11,5 Liter. Nicht schlecht für einen knapp 2,6 Tonnen schweren SUV mit V8.

Das war schlecht

Innerorts schiesst der Verbrauch dann allerdings massiv in die Höhe – um die 15 Liter zeigt uns dort die Verbrauchsanzeige an. Doch sich mit dem Octa im Stadtverkehr zu bewegen, bringt uns schnell ins Schwitzen. Die gigantischen Dimensionen machen es schwer einen Parkplatz zu finden und auch bei der Einfahrt ins Parkhaus muss man stets ums Dach oder die Aussenspiegel bangen. Ein Feature, das wir sowohl im Alltag als auch beim Offroad-Einsatz vermissen, ist ein Trittbrett, um einfacher ins Auto zu gelangen.

Das bleibt

Der Land Rover Defender Octa ist ein Meister – und zwar auf und neben der Strasse. Sein drehmomentstarker 4,4-Liter-V8 garantiert auf der Strasse jede Menge Fahrspass und hilft im Gelände aus jeder noch so unüberwindbar scheinenden Situation. Doch all dies hat bei Land Rover auch seinen Preis. Nur schon der Basispreis, noch ohne Optionen, startet schon ab stolzen 223’700 Franken. Wem das zu viel ist und wer auf einen V8-Benziner verzichten kann, wählt besser den Defender 110 ab 90’200 Franken – und kann damit ebenfalls auf Abenteuerreisen gehen.