1/22 Ende 2024 kam der neue Toyota Land Cruiser auf den Markt. Foto: Lorenzo Fulvi

Darum gehts Toyota Land Cruiser: neuer Geländewagen mit beeindruckender Offroad-Leistung

Multi-Terrain-Monitor zeigt Unterfluransicht für schwieriges Gelände

Bis zu 1875 Liter Stauraum möglich im optionalen Siebensitzer

Wer denkt, dass Autos nur auf Asphalt gut performen, der hat den Toyota Land Cruiser noch nicht kennengelernt. Der japanische Autobauer brachte Ende letzten Jahres die neue Generation Land Cruiser auf den Markt. Mit einer Historie von knapp über sieben Jahrzehnten hat Toyota genug Erfahrung und Know-how gesammelt, um zu wissen, wie man gute und robuste Geländewagen baut: fahren, zerstören, neu entwickeln und wieder fahren. So lautete das Drehbuch während der sechsjährigen Entwicklung für die achte Land-Cruiser-Generation.

Vor der Fahrt

Dass der Toyota fürs Gelände taugt, sieht man dem 1,93 Meter hohen und 4,92 Meter langen SUV an – nicht zuletzt auch dank der Lackierung «Metallic Sand». Seine Optik ist speziell von einem rustikalen und kantigen Design geprägt, das ihm den besonderen Geländewagen-Look verleiht. Ins Innere des Fahrzeugs schwingt man sich via Trittbrett am Seitenschweller und Haltegriff an der A-Säule – wie es sich für einen Offroader gehört. Einmal am Lenkrad Platz genommen, stechen die beiden Digitalbildschirme plus Head-up-Display ins Auge. Für ein noch besseres Raumgefühl als man sowieso schon hat, sorgt in unserem Testwagen das optionale Panoramadach, das sich bis zur zweiten Sitzreihe erstreckt.

Auf der Strasse

Angetrieben wird der Toyota von einem 205 PS (151 kW) starken 2,8-Liter-Vierzylinder-Dieselmotor, der bis 500 Nm Drehmoment über eine Achtgang-Automatik an alle vier Räder schickt. Für den Sprint auf Tempo 100 benötigt der knapp 2,6 Tonnen schwere Geländekoloss 12 Sekunden. Wichtiger als dies dürfte jedoch für viele das Lenk- und Fahrverhalten abseits befestigter Strassen sein. Die Lenkung reagiert sehr leichtgängig und vor allem zu indirekt. Das mag auf der Strasse manchmal unangenehm sein, doch im Gelände ist das ideal – wie wir auf dem Offroad-Parcours im Zentrum Betzholz von TCS Training & Freizeit in Hinwil ZH ausprobieren konnten. Verschiedene Modi sorgen in jedem Gelände für die ideale Unterstützung: Egal ob Kies, Schnee, Sand oder Dreck – für alles hat der Land Cruiser die perfekte Lösung.

Das war gut

Beängstigend, das Gefühl, als wir die Steigung im Gelände-Parcours bezwingen und nur den Himmel sehen. Da erweist sich der Multi-Terrain-Monitor als praktisches Feature: Er zeigt nicht nur die unmittelbare Umgebung, sondern auch eine Unterfluransicht, die wir später im felsigen Teil des Kurses benötigen. Auch die 70-prozentige Talfahrt ist für den Koloss kein Problem, denn im Crawl-Modus kann der Fahrer die gewünschte Geschwindigkeit zwischen 1 und 5 km/h einstellen – dann kriecht der Toyota automatisch, ohne dass wir bremsen oder Gas geben müssen.

Im felsigen Gelände koppeln wir den Stabilisator an der Vorderachse aus. So lässt der Land Cruiser einen grösseren Federweg zu. Zudem schalten wir, um die volle Motorleistung bei tiefen Tempi zu nutzen, das Untersetzungsgetriebe zu und sperren das Zentraldifferenzial. Theoretisch könnten wir auch noch die Hinterachse sperren, aber so anspruchsvoll ist das TCS-Gelände für den Land Cruiser dann doch nicht. Selbst Treppenstufen stellen für den Koloss kein Problem dar. Innen sitzen wir übrigens bei all diesen Übungen sehr entspannt auf gekühlten oder beheizten Ledersitzen. Und auch an Platz mangelt es im optionalen Siebensitzer nicht: Bis zu 1875 Liter Stauraum gibts im Toyota, beim Fünfplätzer sogar bis zu 2000 Liter.

Das war weniger gut

Zwar ist der Dieselmotor äusserst kräftig, er wirkt aber ab und an bei hohen Lasten angestrengt und wird dabei laut. Zudem stören die vielen Warnsignale der Assistenzsysteme, die man allerdings mit ein paar Klicks am Lenkrad ausschalten kann. Und dass der Toyota aufgrund seiner Grösse und des riesigen Wendekreises kein Stadtauto ist, war uns schon vor dem Test klar. Bleibt noch der Preis – und der ist heiss: Denn eigentlich startet der Land Cruiser schon bei 69'900 Franken. Nur: In der Schweiz wird er lediglich in den zwei Topausstattungslinien Style und Invincible angeboten. So kostet der Gelände-Toyota bei uns mindestens 86'900 Franken – und der Testwagen kommt mit Optionen gar auf 94'900 Franken!

Das bleibt

Der neue Land Cruiser hat auch in der achten Auflage nichts von seinen Offroad-Talenten verlernt. Im Gegenteil. Er beweist, was Toyota am besten kann – Autos bauen, die ihren Sinn und Zweck erfüllen. Technisch spielt der Geländewagen in der oberen Liga mit und steht selbst seinen teureren Konkurrenten in nichts nach. Der Preis könnte für Diskussionen sorgen. Wir finden aber: zwar viel Geld für einen Toyota, in Anbetracht des Gebotenen aber fair.