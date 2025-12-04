Der kleine und elektrische Opel-SUV Mokka GSE verspricht mit 281 PS dynamische Fahreigenschaften. Ein Fahrbericht aus den Bergen nahe Madrid offenbart die Stärken und Schwächen des E-Sportlers.

Darum gehts Opel Mokka GSE: Sportlicher Stromer mit 281 PS und 336 km Reichweite

Dezentes sportliches Design mit GSE-Emblemen und 20-Zoll-Felgen

Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 5,9 Sekunden, Preis ab 42'990 Franken

Juan Thomas Redaktor Auto & Mobilität

Ja, Opel hat eine Sporttradition. Auch wenn diese in den letzten Jahren immer mehr vergessen ging. Doch mit dem neuen Mokka GSE will Opel wieder verstärkt daran erinnern und mit neuer Dynamik durchstarten.

Vor der Fahrt

Bevor wir einsteigen, schauen wir uns den 4,15 Meter langen Mokka GSE erst aus allen Perspektiven genauer an. Er sieht seinem 125 PS schwächeren Zwillingsbruder zum Verwechseln ähnlich. Nur kleine GSE-Embleme an den vorderen Türen oder an der Stossstange und grössere 20-Zoll-Felgen signalisieren, dass es sich nicht um den Standard-Mokka handelt. Nein, hier stehen wir vor dem deutlich athletischeren Bruder mit 281 PS (207 kW).

Verwechslungsgefahr mit dem Basismodell droht auch im Innenraum. Bis auf die hübsch mit Alcantara bezogenen Sitze zeugt wenig von der GSE-Sportlichkeit. Die zwei 10-Zoll-Bildschirme sind auch hier fahrerorientiert und versorgen uns mit den nötigsten Informationen. Speziell: Eine Stoppuhr zeigt uns, ob wir den Sprint auf 100 km/h tatsächlich in den versprochenen 5,9 Sekunden schaffen. Um das – und weitere Fahreigenschaften – zu testen, bringen wir den Mokka GSE auf einer anspruchsvollen Gebirgsstrasse im Hinterland von Madrid richtig ins Schwitzen.

Auf der Strasse

Die knapp 100 Kilometer lange Strecke mit vielen Geraden und noch mehr Kurven, aber praktisch ohne Verkehr, erweist sich als perfekte Route, um den Mokka GSE so richtig zu pushen. Wir drücken voll aufs Gas, dann wieder hart auf die Bremse, lassen den Stromer flott durch Kurven surfen – und das auf Dauerschleife.

Schnellcheck: Opel Mokka Electric GSE Antrieb: 1 Elektromotor, 280 PS (207 kW), 345 Nm, Frontantrieb, Akku 54 kWh, Laden AC/DC 11/100 kW

Fahrleistungen: 0–100 km/h in 5,9 s, Spitze 200 km/h, Reichweite WLTP 336 km

Masse: L/B/H 4,15/1,78/1,50 m, Gewicht 1672 kg, Laderaum 310 bis 1060 l

Umwelt: WLTP 18,5/100 km, 0 g/km CO₂ lokal, Energieklasse A

Trotz 50 Kilometern Dauerbelastung schwächelt der Mokka keine Sekunde. Einzig der Fahrer ist bald ziemlich erschöpft – und das lediglich 54 kWh grosse Batteriepaket auch. Von den ausgewiesenen 320 Kilometern Reichweite beim Start sind jetzt nur noch knapp 200 Kilometer übrig. Schuld ist natürlich unsere äusserst sportliche Fahrweise.

Das war gut

Beim Fahren ist der Mokka GSE ein echter Mini-Sportler, der kaum mit dem Basismodell zu vergleichen ist. Für einen SUV-Kleinwagen lenkt er sich sehr direkt und präzise. Das Fahrwerk bügelt selbst üble Schläge auf der anspruchsvollen Strecke bestens aus. Und trotz viel Leistung und nur Vorderradantrieb spüren wir kaum Traktionsprobleme.

Das war schlecht

Zweifellos bietet der Mokka GSE grossen Fahrpass. Doch für wie lange? Gemäss Werksangabe soll der Stromer 336 Kilometer Reichweite schaffen – allerdings ohne Wechsel in den Sportmodus. Realistischer dünken uns rund 270 Kilometer. Und weil nur maximal 100 kW Ladeleistung zur Verfügung stehen, verbringt man mindestens 27 Minuten am Schnelllader, um die Batterie von 10 wieder auf 80 Prozent aufzuladen. Zum Preis ab 42’990 gibts zwar das erwartete Leistungspaket. Im Interieur lenken jedoch die GSE-Alcantarasitze nur wenig vom Hartplastik des 7000 Franken günstigeren Basismodells ab.

Das bleibt

Für den Preisunterschied bekommt man beim Mokka GSE also einen ordentlichen Schub Leistung und ein besseres Fahrwerk geboten. Innen hätten die Opeldesigner aber schon noch etwas mehr Hand anlegen dürfen. Ob der Mokka GSE seinen Sportahnen so ein würdiger Nachfolger ist und ebenso populär wird, wird sich weisen. Das Potenzial dazu hätte er jedenfalls.