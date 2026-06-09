Ein Mega-Palast für Ferrari-Fans: Europas grösster Showroom steht seit wenigen Tagen in Baar ZG. Auf sieben Etagen glänzen Neuwagen wie der 849 Testarossa, begleitet von einer Hightech-Werkstatt und Einstellplätze für Kessel-Kunden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ferrari eröffnet grössten Showroom Europas in Baar ZG mit sieben Etagen

Luxus-Konfigurator, neun Meter Glasfronten und Hightech-Werkstatt mit 25 Mechanikern

Standort umfasst 6620 Quadratmeter und wartet monatlich rund 100 Autos

Lorenzo Fulvi Redaktor Auto&Mobilität

Ferrari kassiert für sein erstes Elektroauto Luce gerade einen globalen Shitstorm. Das Design des 500'000-Franken-Boliden wird als «hässlichster Ferrari aller Zeiten» und «Tupperware» verspottet. Doch das hindert die Italiener nicht am Grossangriff in der Schweiz: In Baar ZG eröffnete Ferrari-Händler Kessel Auto vor wenigen Tagen den grössten und modernsten Scuderia-Showroom Europas.

Mega-Palast im Kanton Zug

Auf sieben Etagen und 6620 Quadratmetern wird der Mega-Komplex zum Palast für PS-Fans, der bestens erschlossen am Verkehrsknotenpunkt Sihlbrugg ZG steht. Kessel-Chef Ronnie Kessel (38) führt uns persönlich durch die prunkvollen Hallen. Im Eingangsbereich glänzen aktuelle Modelle wie der 1050 PS (772 kW) starke Supersportwagen 849 Testarossa oder der gediegene Gran Turismo Amalfi.

Nebenan befindet sich der Luxus-Konfigurator, wo Kundinnen und Kunden eine grosse Auswahl an Farben, Sitzen und Innenmaterialien anschauen und anfassen können, bevor sie ihr Wunschmodell individuell ausrüsten. Kessel-Kunden baden in der edlen Lounge regelrecht im Tageslicht: Die riesigen Glasfronten am Prachtbau sind stolze 9 Meter hoch.

Im Untergeschoss liegt die Hightech-Werkstatt. Hier schrauben 25 Mechaniker an 13 Liften. Zur exklusiven Voreröffnung rollte Kessel sogar Millionen-Legenden wie den F50, den Enzo und den LaFerrari Aperta an. «Hier warten wir rund 100 Fahrzeuge im Monat», erklärt Ronnie Kessel. «Zudem haben wir ein riesiges Ersatzteil- und Reifenlager.»

Der alte Kessel-Standort in der Zuger Innenstadt schliesst. Dafür werden im Neubau drei der sieben Etagen als Nobel-Garage für Kunden genutzt. Während sich Kessel in Baar auf die neuesten Modelle fokussiert, werden am Tessiner Standort in Lugano weiterhin die Renn- und Klassik-Boliden gepflegt.

0:50 In 2,5 Sekunden auf 100 km/h: Ferrari präsentiert erstes E-Auto der Geschichte