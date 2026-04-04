Erneute Panne bei Atlantica-Supersplash-Bahn im Europapark

Wieder eine Panne im Europa-Park. Am Samstag blieb die Atlantica-Supersplash-Bahn mit Passagieren an Bord kurz vor dem höchsten Punkt stehen. Die Evakuierung dauerte rund eine Stunde und verlief laut Augenzeugen professionell.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Atlantica-Supersplash-Bahn im Europa-Park blieb am Samstag erneut stecken

Passagiere wurden gesichert evakuiert, Rettung dauerte etwa eine Stunde

Zweite Panne: Bereits am 22. März gab es einen technischen Defekt War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Mattia Jutzeler Redaktor News

Schon wieder gibt es Probleme mit der Atlantica-Supersplash-Bahn im Europa-Park. Am Samstag, kurz vor halb fünf, bleibt der Wagen der Wasserbahn kurz vor dem Zenit des Aufstieges stehen. «Am Anfang herrschte bei den Angestellten etwas Ratlosigkeit», erzählt Blick-Leser Livio* aus dem Kanton Zürich, der sich gerade mit seiner Familie im Park befindet. «Nachher sah die Rettung der Passagiere recht professionell aus.»

Fotos von Livio zeigen, wie die Passagiere von der Wasserbahn heruntersteigen. Dabei sind sie am Gerüst der Bahn gesichert. Gut eine Stunde nach der Panne sind die Passagiere laut Livio alle evakuiert. Bei ihm und seiner Familie herrsche jetzt eine gewisse Unsicherheit, erzählt Livio. «Wir werden die Atlantica für den Rest unseres Besuches wahrscheinlich meiden.»

Bereits Panne am Pre-Opening-Day

Es ist bereits die zweite Panne bei der Atlantica-Supersplash-Bahn in kurzer Zeit. Schon am 22. März, dem Pre-Opening-Day im Europapark, gab es einen technischen Defekt bei der Wasserbahn. Die Supersplash-Bahn stand ab circa 11 Uhr still, berichtete damals ein Leserreporter gegenüber Blick. Die Evakuierung der Fahrgäste habe etwa zehn Minuten nach dem Stillstand der Anlage begonnen.

Genau wie am Samstag hätten die Mitarbeitenden des Europa-Parks auch damals schnell reagiert. Über die Lautsprecheranlage der Attraktion sei eine Standarddurchsage erfolgt, dass die Gäste ruhig sitzenbleiben sollen, bis das Personal bei ihnen sei. Die Evakuierung sei laut dem Leserreporter reibungslos abgelaufen. Laut dem Europa-Park gehen die Attraktionen bei so einer Panne immer in den sichersten Zustand.

* Name bekannt