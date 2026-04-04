DE
FR
Abonnieren
Fahrgäste müssen aus Atlantica-Bahn aussteigen
0:18
Panne Ende März:Fahrgäste müssen aus Atlantica-Bahn aussteigen

Zweiter Defekt in zwei Wochen
Erneute Panne bei Atlantica-Supersplash-Bahn im Europapark

Wieder eine Panne im Europa-Park. Am Samstag blieb die Atlantica-Supersplash-Bahn mit Passagieren an Bord kurz vor dem höchsten Punkt stehen. Die Evakuierung dauerte rund eine Stunde und verlief laut Augenzeugen professionell.
Publiziert: 04.04.2026 um 17:53 Uhr
|
Aktualisiert: 04.04.2026 um 18:58 Uhr
Kommentieren
1/4
Schon wieder gibt es Probleme mit der Atlantica-Supersplash-Bahn im Europa-Park.
Foto: Leserreporter

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Atlantica-Supersplash-Bahn im Europa-Park blieb am Samstag erneut stecken
  • Passagiere wurden gesichert evakuiert, Rettung dauerte etwa eine Stunde
  • Zweite Panne: Bereits am 22. März gab es einen technischen Defekt
War diese Zusammenfassung hilfreich?
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Mattia_Jutzeler_Redaktor News_Blick_1.jpg
Mattia JutzelerRedaktor News

Schon wieder gibt es Probleme mit der Atlantica-Supersplash-Bahn im Europa-Park. Am Samstag, kurz vor halb fünf, bleibt der Wagen der Wasserbahn kurz vor dem Zenit des Aufstieges stehen. «Am Anfang herrschte bei den Angestellten etwas Ratlosigkeit», erzählt Blick-Leser Livio* aus dem Kanton Zürich, der sich gerade mit seiner Familie im Park befindet. «Nachher sah die Rettung der Passagiere recht professionell aus.»

Fotos von Livio zeigen, wie die Passagiere von der Wasserbahn heruntersteigen. Dabei sind sie am Gerüst der Bahn gesichert. Gut eine Stunde nach der Panne sind die Passagiere laut Livio alle evakuiert. Bei ihm und seiner Familie herrsche jetzt eine gewisse Unsicherheit, erzählt Livio. «Wir werden die Atlantica für den Rest unseres Besuches wahrscheinlich meiden.»

Bereits Panne am Pre-Opening-Day

Es ist bereits die zweite Panne bei der Atlantica-Supersplash-Bahn in kurzer Zeit. Schon am 22. März, dem Pre-Opening-Day im Europapark, gab es einen technischen Defekt bei der Wasserbahn. Die Supersplash-Bahn stand ab circa 11 Uhr still, berichtete damals ein Leserreporter gegenüber Blick. Die Evakuierung der Fahrgäste habe etwa zehn Minuten nach dem Stillstand der Anlage begonnen.

Mehr zum Europa-Park
Europa-Park eröffnet diesen Samstag neuen Themenpark
Mit Video
Letzte Saison mit Kult-Bahn
Europa-Park eröffnet diesen Samstag neuen Themenpark
Im Europa-Park gilt ab Sommer ein Rauchverbot
Mit Video
Nur in acht Bereichen erlaubt
Im Europa-Park müssen Raucher bald aufpassen
Europa-Park kämpft mit zweiter Panne an einem Tag
Mit Video
Auch Voltron steht still
Europa-Park kämpft mit zweiter Panne an einem Tag
«Als fünfköpfige Familie kann man sich das leider nicht mehr leisten»
Community
Leser zu Europa-Park-Preisen
«Als Familie kann man sich das nicht mehr leisten»

Genau wie am Samstag hätten die Mitarbeitenden des Europa-Parks auch damals schnell reagiert. Über die Lautsprecheranlage der Attraktion sei eine Standarddurchsage erfolgt, dass die Gäste ruhig sitzenbleiben sollen, bis das Personal bei ihnen sei. Die Evakuierung sei laut dem Leserreporter reibungslos abgelaufen. Laut dem Europa-Park gehen die Attraktionen bei so einer Panne immer in den sichersten Zustand.

* Name bekannt

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen