Ukraine entwickelt eine lenkbare Bombe

Die Ukraine entwickelt erstmals eigene Gleitbomben. Die «Wyriwnjuwatsch» soll präziser und mit grösserer Reichweite als bisherige Modelle sein. Hergestellt wird sie aus alten sowjetischen Fliegerbomben.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ukraine entwickelt eigene Gleitbombe «Glätter» mit ausklappbaren Flügeln und Satellitennavigation

Neue Bombe soll präziser, günstiger und über 70 Kilometer weit fliegen

Herstellung aus alten sowjetischen Fliegerbomben, Einsatz geplant in 2026

Mattia Jutzeler Redaktor News

In Sachen Gleitbomben hatten Putins Truppen im Vergleich zu den ukrainischen bisher immer die Nase vorn. Besonders in der Anfangsphase des russischen Angriffskrieges richteten diese Geschosse, die sich ohne Probleme aus der Ferne steuern lassen, in der Ukraine grossen Schaden an. Kiews Truppen schafften es zwar teilweise, die Satellitenverbindung und damit die Lenkung zu stören, die Geschosse bleiben aber bis heute eine Bedrohung.

Jetzt möchte die Ukraine auf diesem Gebiet aufrüsten. Dank ausländischer Hilfe waren die Gleitbomben der ukrainischen Armee denen Moskaus zwar technisch überlegen, Kiew hatte aber ein deutlich kleineres Arsenal.

Wie der «Spiegel» jetzt allerdings berichtet, arbeitet die Ukraine derzeit an einer eigenen Gleitbombe mit dem etwas sperrigen Namen «Wyriwnjuwatsch». Das bedeutet übersetzt so viel wie «Glätter». Das neue Waffensystem soll bald zum Einsatz kommen.

Herstellung aus alten Fliegerbomben

Bei Gleitbomben handelt es sich um normale Fliegerbomben, die nachträglich aufgerüstet werden. Dank dieser Aufwertung erhalten sie ausklappbare Flügel und Satellitennavigation, was Reichweite und Präzision erhöht. Da sich die Geschosse ausserdem steuern lassen, können Kampfjets die Bomben problemlos aus der Ferne abwerfen, ohne in eine gefährliche Zone fliegen zu müssen.

Bisher setzte die ukrainische Armee fast ausschliesslich auf ausländische Gleitbomben, insbesondere aus den USA und Frankreich. Der «Glätter» wird jetzt allerdings direkt in der Ukraine hergestellt, vermutlich aus Teilen alter Fliegerbomben aus der Zeit der Sowjetunion.

Laut Hersteller sei die Bombe hochpräzise und habe eine deutlich höhere Reichweite als die rund 70 Kilometer der Gleitbomben, die aktuell von der Ukraine eingesetzt werden. Der «Glätter» soll ausserdem deutlich günstiger in der Herstellung sein.