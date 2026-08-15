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Wo sind Mariana (13) und Kristina (15)?
Zwei Teenies aus reichen deutschen Kleinstädten verschwunden

Seit Freitag sind Mariana aus Königstein und Kristina aus Kronberg spurlos verschwunden. Beide Mädchen wohnen in wohlhabenden Gemeinden in Hessen.
Publiziert: 11:28 Uhr
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Aktualisiert: vor 4 Minuten
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Mariana Azuaje Fischer ist spurlos verschwunden.
Foto: Polizeipräsidium Westhessen

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Zwei Mädchen aus Hessen seit Freitag vermisst, Polizei veröffentlicht Fotos
  • Mariana (13) und Kristina (15) aus reichen Gemeinden verschwunden
  • Königstein: Drittreichste Gemeinde Deutschlands mit höchster Millionärsdichte in Hessen
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Marian NadlerRedaktor News

Zwei Teenies sind aus zwei benachbarten Gemeinden im deutschen Bundesland Hessen verschwunden. Die beiden Mädchen stammen aus Orten, die zu den reichsten unseres Nachbarlands gehören. Und: Beide verliessen am Freitagnachmittag ihr Zuhause und kehrten am Abend nicht heim.

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Mariana Azuaje Fischer (13) aus Königstein ging um 14 Uhr nach draussen und wollte zwischen 17 und 19 Uhr zurückkehren. Ihr Aufenthaltsort ist unbekannt. «Es gibt Hinweise darauf, dass sich Mariana auch im Bereich Frankfurt am Main aufhalten könnte», teilt die Polizei mit.

Kristina wurde zuletzt an Bahnhof gesehen

Kristina Saciri (15) ging gegen 15 Uhr im nur fünf Kilometer entfernten Kronberg aus dem Haus. Sie wollte sich mit Freunden in der Stadt Bad Homburg treffen und um 20 Uhr wieder zu Hause sein. 

Um 19.30 Uhr wurde sie am Bahnhof Bad Homburg zuletzt gesehen. Anschliessend verschwand sie. 

Wie «Bild» unter Berufung auf Daten des Geomarketing-Unternehmens Nexiga berichtet, ist Königstein die drittreichste Gemeinde Deutschlands. Die Kleinstadt verfügt zudem über die höchste Millionärsdichte im Bundesland Hessen. Auch die Einwohner von Kronberg gelten als gut betucht.

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