Ein Waldbrand in Deutschland hat bereits 300 Hektar erfasst. 500 Helfer und mehrere Löschhelikopter sollen eine Katastrophe verhindern.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft In Hürtgenwald (D) wütet seit Donnerstag ein Waldbrand, 1800 Bewohner des Dorfes Gey evakuiert

Flammenfront nur 200 Meter von Dorf entfernt, Panzer schaffen Schneisen

300 Hektar Wald betroffen, 500 Helfer im Einsatz, 5 Verletzte bislang

Marian Nadler Redaktor News

In der Gemeinde Hürtgenwald im Westen Deutschlands wütet seit Donnerstag ein verheerender Waldbrand. Das berichtet unter anderem «Der Westen».

Rund 300 Hektar Wald sind aktuell betroffen, was etwa 420 Fussballfeldern entspricht. Für einige Menschen hat das Feuer bittere Konsequenzen. Rund 1800 Einwohner des Dorfes Gey mussten in der Nacht zu Freitag ihr Zuhause verlassen. Die Flammenfront soll laut «Der Westen» nur ungefähr 200 Meter vom Dorf entfernt sein. Rund um das gesamte Waldbrandgebiet soll die Bevölkerung Fenster und Türen geschlossen halten.

Können Panzer-Schneisen den Brand aufhalten?

Bis zum Freitagabend wurden fünf Personen leicht verletzt, darunter vier Einsatzkräfte und eine ältere Frau. Etwa 500 Helfer sind momentan vor Ort. Am Samstagmorgen flogen mehrere Löschhelikopter los, um das Feuer aus der Luft zu bekämpfen.

Panzer der Bundeswehr legten nachts zudem Schneisen an. Schneisen können bei Waldbränden die Ausbreitung verlangsamen oder unter bestimmten Bedingungen ganz stoppen.

Die Massnahmen scheinen Wirkung zu zeigen. Der zuständige Kreisbrandmeister verkündete am Samstagmorgen gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa), dass sich das Feuer nicht weiter ausgebreitet habe und somit auch nicht näher an den Gemeindeortsteil Gey herangerückt sei.

«Unsere Strategie für die Nacht ist aufgegangen», sagte Karlheinz Eisnar. «Wir konnten die Flanken halten.»