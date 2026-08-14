1800 Menschen in Deutschland wegen Feuer evakuiert

In Deutschland wütet aktuell ein Waldbrand. Westlich der Metropole Köln in Nordrhein-Westfalen mussten bereits über 1800 Menschen evakuiert werden. Aktuell brennt eine Fläche von etwa 35 Fussballfeldern.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft In Deutschland brennt westlich von Köln eine Fläche von 35 Fussballfeldern

Das Dorf Gey im Kreis Düren wurde evakuiert, 1800 Menschen betroffen

In der Region Eiffel, mit 9000 Einwohnern, herrscht eine Grossschadenslage

Mattia Jutzeler Redaktor News

«Jetzt sind wir Flüchtlinge im eigenen Land», heisst es unter einem dramatischen Video des Waldbrandes in Deutschland auf der Plattform X. Westlich von Köln brennt aktuell eine Fläche von rund 300 Hektar, also über 400 Fussballfelder. Die brennende Fläche hat sich innerhalb weniger Stunden fast verzehnfacht. Laut der «Bild» musste das Dorf Gey im Kreis Düren bereits evakuiert werden. 1800 Menschen sind bisher betroffen.

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Die Zahl der Evakuierten könnte sich im Laufe des Tages noch erhöhen. In der betroffenen Gemeinde leben rund 9000 Menschen. Auf den sozialen Medien sind auch Fotos aus der weiter entfernten Kleinstadt Düren zu finden, auf denen die bedrohliche Feuerwand am Horizont zu sehen ist.

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Am Freitagmorgen war die Feuerwalze nur noch rund 200 Meter vom Dorf entfernt. Am Mittag haben die Flammen die Ortschaft fast erreicht. Der Landkreis hat wegen der dramatischen Lage einen Krisenstab einberufen. Über 300 Einsatzkräfte kämpfen gegen die Flammen.

«Nur die nötigsten persönlichen Gegenstände» mitnehmen

Die Evakuierten sollten «nur die nötigsten persönlichen Gegenstände» mitnehmen, hiess es im Aufruf der Behörden. Die Gemeinde spricht von einer Grossschadenslage. Bewohner sollten bei der Flucht ausserdem gegebenenfalls Mund und Nase etwa mit einem Stofftuch, Kleidung oder einer Maske bedecken, wie «Focus» schreibt.

Um 2 Uhr nachts waren die Flammen nur noch etwa 500 Meter von Gey entfernt. Da der Wind die Flammen noch näher an die Häuser trieb, musste der Ort zwei Stunden später evakuiert werden.

Immer wieder explodieren Bomben

Ausgebrochen war das Feuer bereits am Donnerstagnachmittag. Viele Feuerwehrleute sind aktuell im Einsatz. Auch ein Helikopter kämpfte am Donnerstag gegen die Flammen. Verletzte gab es bisher noch keine. Am Freitag ist auch die Bundeswehr im Einsatz und kämpft gegen das Feuer. Die Ursache des Waldbrandes ist aktuell noch unbekannt.

Die Löscharbeiten werden laut der «Bild» durch Weltkriegsmunition auf dem Gelände erschwert. «Durch die hohe Munitionsbelastung können wir auch keine einzelnen Feuerwehrleute mit Löschrucksäcken reinschicken», erklärte der zuständige Landrat. Im Laufe der Nacht seien auf dem Brandgelände bereits Bomben explodiert. Laut der «Aachner Zeitung» seien auch am Freitag Knallgeräusche zu hören.