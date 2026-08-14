Passagierschiff rammt Hafenmauer in Konstanz

Schiffsunfall in Konstanz. Das Passagierschiff «Constanze» rammte am Freitagmorgen eine Hafenmauer. Mindestens zwölf Personen wurden verletzt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Passagierschiff «Constanze» rammt Hafenmauer in Konstanz am Freitagmorgen

Mindestens zwölf Verletzte, einige davon schwer, Rettungskräfte vor Ort

Unfallzeit: 8 Uhr, Schiffsverkehr im Hafen bleibt unbeeinträchtigt

Mattia Jutzeler Redaktor News

Grosseinsatz in Konstanz. Am Freitagmorgen rammt das Passagierschiff «Constanze» bei seiner Einfahrt in den Hafen eine Mauer. Zahlreiche Rettungskräfte sind am Hafen im Einsatz, berichtet der «Südkurier». Auch ein Rettungshelikopter ist vor Ort.

Mindestens zwölf Personen wurden durch die Wucht des Aufpralls verletzt. Einige von ihnen sind laut dem SWR wohl schwer verletzt. Der Sachschaden beträgt mehrere 100'000 Franken.

Taucher sollen technische Daten sichern

Das Personenschiff war um 8 Uhr von Friedrichshafen in Richtung Konstanz gestartet. Der Unfallhergang werde aktuell untersucht. Der Katamaran ist durch die Kollision mit der Hafenmauer beschädigt worden. Der übrige Schiffsverkehr im Konstanzer Hafen sei durch den Unfall nicht beeinträchtigt, teilte die Polizei mit.

An der «Constanze» müssen jetzt wohl aufwändige Reparaturarbeiten durchgeführt werden. Die Polizei führe ihre Ermittlungen noch heute vor Ort durch, heisst es beim «Südkurier» weiter. Taucher werden sich den Katamaran unter Wasser anschauen und technische Daten sicherstellen.