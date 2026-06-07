USA wollen iranische Vermögen für Golfstaaten nutzen

Nach neuen Angriffen auf Kuwait und Bahrain will die US-Regierung iranische Vermögenswerte an die Golfstaaten umleiten, um deren Wiederaufbau zu finanzieren. Die Spannungen im Konflikt mit Teheran nehmen weiter zu, während Friedensverhandlungen stagnieren.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft USA wollen iranische Gelder für Kuwait- und Bahrain-Schäden nutzen

Iran fordert Freigabe von 24 Milliarden Dollar für Friedensabkommen

Kuwait schoss 7 Raketen ab, keine Opfer gemeldet

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Die USA planen, iranische Vermögenswerte umzuleiten, um Schäden in Kuwait und Bahrain zu reparieren, die durch jüngste iranische Angriffe entstanden sind. Diese Massnahme soll auch zukünftige Zerstörungen abdecken, wie eine mit der Angelegenheit vertraute Quelle gegenüber Reuters berichtete. Der Schritt könnte die ohnehin angespannten Beziehungen zwischen Washington und Teheran weiter belasten.

Am Samstag griffen US-Streitkräfte iranische Küstenradarstationen in Goruk und auf der Insel Qeshm in der Strasse von Hormus an, nachdem sie mehrere Drohnen abgeschossen hatten, die laut dem US-Zentralkommando eine Gefahr für den Seeverkehr darstellten. Zwei weitere iranische Drohnen wurden später abgeschossen.

Die iranische Revolutionsgarde reagierte mit Raketenangriffen auf US-Stützpunkte in Kuwait und Bahrain. Die kuwaitische Armee meldete den erfolgreichen Abschuss von sieben ballistischen Raketen, die über Wohngebiete flogen, jedoch keine Opfer forderten. Bahrain rief die Bevölkerung dazu auf, Schutz zu suchen, und verurteilte wie Kuwait die Angriffe scharf.

Iran fordert Freigabe von 24 Milliarden Dollar

US-Finanzminister Scott Bessent hat bereits ein Team beauftragt, die durch den Iran verursachten Schäden in der Region zu bewerten. Ziel sei, die Kosten zu beziffern und iranische Vermögenswerte, die möglicherweise über eingefrorene Gelder hinausgehen, für den Wiederaufbau zu nutzen, so die Quelle weiter.

Die Ankündigung fällt in eine heikle Phase. Ein Tag zuvor hatte Mohsen Rezaei, Berater des obersten Führers des Iran, gegenüber CNN erklärt, dass ein Friedensabkommen zur Beendigung des dreimonatigen Konflikts davon abhänge, dass die USA 24 Milliarden Dollar an eingefrorenen iranischen Vermögenswerten freigeben.

Die stockenden Friedensgespräche wurden am Samstag durch den Besuch eines pakistanischen Ministers in Teheran erneut belebt. Der Minister überbrachte ein Schreiben an den obersten Führer des Iran, Ayatollah Mojtaba Khamenei, berichtete die halbstaatliche iranische Nachrichtenagentur ISNA.