Ex-US-Verteidigungsminister: «Jetzt rächt sich alles»

Von Marian Nadler, Redaktor am Newsdesk

Der ehemalige US-Verteidigungsminister Leon Panetta (87) nimmt im Gespräch mit dem «Guardian» die Iran-Strategie von US-Präsident Donald Trump (79) auseinander. «So verhalten sich Kinder. So verhalten sich Präsidenten nicht», sagte der ehemalige CIA-Chef, der die Operation zur Aufspürung und Tötung von Al-Kaida-Chef Osama bin Laden leitete, der Zeitung.

Panetta fällt ein vernichtendes Urteil über den bisherigen Verlauf des Kriegs. «Wir haben einen alten, dem Tode nahen Obersten Führer ersetzt, zu einer Zeit, als das iranische Volk bereit war, auf die Strasse zu gehen, in der Hoffnung, die Regierung grundlegend verändern zu können. Und stattdessen haben wir heute ein verfestigtes Regime, einen jüngeren Obersten Führer, der noch lange an der Macht bleiben wird, und der ist deutlich radikaler als sein Vorgänger. Das ist nicht gut ausgegangen.» Als Reaktion auf die Massnahme schloss das Mullah-Regime die Strasse von Hormus für fast alle Schiffe und stürzte die globalen Energiemärkte in eine Krise. Ein Fünftel des weltweit gehandelten Öls wird durch die Wasserstrasse transportiert.

Für Panetta ist es eine Krise, die der Präsident selbst verursacht hat. «Es ist doch offensichtlich, dass die Strasse von Hormus eine der grössten Schwachstellen im Fall eines Kriegs mit dem Iran darstellt und eine immense Ölkrise auslösen könnte, die die Treibstoffpreise in die Höhe treiben würde.» Das Thema sei in seiner Zeit im nationalen Sicherheitsrat der US-Regierung immer wieder zur Sprache gekommen. «Sie waren nicht darauf vorbereitet und zahlen nun den Preis dafür», sagt er jetzt über die Trump-Administration. «Trump kann den Sieg so oft verkünden, wie er will, aber ohne Waffenstillstand hat er nichts.»

Dass die Nato-Verbündeten Trump in diesem Krieg nicht unterstützen, wundert Panetta nicht. Trump gehe herzlos mit Bündnissen um und behandle die Nato und andere Verbündete nicht gut. «Jetzt rächt sich alles.» Panetta rät Trump, sein Wunschdenken aufzugeben und der Tatsache ins Auge zu sehen, dass er das Militär einsetzen müsse, um die Strasse von Hormus zu öffnen, die iranischen Verteidigungsanlagen entlang der Küste zu neutralisieren und Schiffe zur Eskortierung von Öltankern einzusetzen. «Er muss es tun.»

Panetta war Stabschef im Weissen Haus unter Präsident Bill Clinton (79) und diente anschliessend als CIA-Direktor sowie als Verteidigungsminister unter Barack Obama (64). Dass die Trump-Regierung keine Verantwortung für den Einschlag einer Tomahawk-Rakete in eine Mädchenschule im Süden des Iran übernimmt, stösst dem Ex-CIA-Chef ebenfalls sauer auf. 175 Menschen, die meisten davon Kinder, sollen bei dem Angriff ums Leben gekommen sein. «Jeder andere Präsident der Vereinigten Staaten hätte den Fehler eingesehen und sich für das Geschehene entschuldigt», glaubt Panetta.

0:21 Nach Angriff auf Mädchenschule: Videoaufnahmen zeigen Zerstörungen

Für die Luftangriffe auf den Iran musste sich Trump in den vergangenen Wochen immer wieder Kritik anhören. Selbst aus dem Maga-Umfeld gab es Tadel.