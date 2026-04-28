DE
FR
Abonnieren

Verübten Verdächtige Einbrüche in der Schweiz?
Wilde Verfolgungsjagd im deutschen Grenzgebiet – sechs Festnahmen

Spektakuläre Verfolgungsjagd im Grenzgebiet: Am Sonntag rasten zwei Autos vor der deutschen Polizei davon. Nach Unfällen und Strassensperren wurden sechs Männer vorläufig festgenommen. Es steht ein Einbruchsverdacht in der Schweiz im Raum.
Publiziert: 17:51 Uhr
|
Aktualisiert: vor 38 Minuten
Die deutsche Polizei stellte sechs Männer in Rheinfelden. Verübten sie zuvor Einbrüche in der Schweiz? (Symbolbild)
Foto: IMAGO/Herrmann Agenturfotografie

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Polizei jagt zwei flüchtende Autos im Grenzgebiet Deutschland-Schweiz am Sonntag
  • Sechs Männer festgenommen
  • 15 Streifenwagen und Helikopter bei Fahndung nach mutmasslichen Einbrechern eingesetzt
RMS_Portrait_AUTOR_250.JPG
Marian NadlerRedaktor News

Am Sonntag kam es im Grenzgebiet zwischen Deutschland und der Schweiz zu wilden Szenen: Ab 4.50 Uhr jagte die deutsche Polizei mehrere flüchtende Autos. Laut einer Mitteilung waren insgesamt 15 Streifenwagen, darunter auch zwei Streifen der deutschen Bundespolizei, beteiligt.

Zwei Autos entzogen sich in Albbruck (D) einer Kontrolle durch die Bundespolizei. Sie rasten mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Bad Säckingen davon. Das Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Freiburg übernahm daraufhin die Koordinierung der Fahndung nach den zwei Fahrzeugen. Mehreren Polizeifahrzeuge rückten aus. Auch ein Polizeihelikopter wurde angefordert.

Verfolgungsjagd endet an Strassensperre

Im Turbinenkreisel in Rheinfelden (D) endete die Flucht eines gesuchten Pkws, der dort verunfallte. Die drei Fahrzeuginsassen flüchteten zu Fuss, konnten aber später im Rahmen der Fahndung ausfindig gemacht und vorläufig festgenommen werden. 

Mehr Nachrichten aus Deutschland
Jetzt setzt Opferfamilie hohe Belohnung aus
Wo ist Angela R. (17)?
Opferfamilie bietet 20'000 Euro für Hinweise zu Messerstecherin
Kommt Gina H. lebenslang hinter Gitter?
Prozess im Fall Fabian (†8)
Gina H. droht ein Leben hinter Gittern
Deutsche Polizei löst Rätsel-Fall nach fast 40 Jahren
Junge Frau verschwand spurlos
Deutsche Polizei löst Rätsel-Fall nach fast 40 Jahren
Russland stoppt Öl-Transport nach Deutschland
Per 1. Mai
Russland stoppt Öl-Transport nach Deutschland

Auf der Bundesstrasse 34, in Höhe der Kraftwerkstrasse, wurde zudem eine Strassensperre von der Polizei eingerichtet. Der zweite gesuchte Pkw, welcher von Bad Säckingen kommend in Richtung Rheinfelden verfolgt wurde, konnte vor der Strassensperre angehalten und weitere drei Männer vorläufig festgenommen werden.

Die deutsche Polizei geht davon aus, dass ein Zusammenhang mit Einbrüchen in der benachbarten Schweiz bestehen könnte. Die grenzüberschreitenden Ermittlungen dauerten an, heisst es in der Mitteilung.

Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen