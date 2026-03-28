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Vater ist Hauptverdächtiger
Bub (13) stirbt bei Messerattacke in Witten (D)

Ein Mann (40) soll in Witten seine Familie mit einem Messer angegriffen haben. Der Sohn (13) starb, Mutter (38) und Tochter (9) wurden schwer verletzt. Die Polizei ermittelt, der Täter wurde gefasst.
Publiziert: vor 53 Minuten
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Aktualisiert: vor 48 Minuten
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Ein Vater (40) soll seine Ehefrau (38) und seine zwei Kinder in Witten mit einem Messer angegriffen haben.
Foto: Shutterstock

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • In Witten attackierte ein Vater seine Familie mit einem Messer
  • 13-jähriger Sohn starb, Ehefrau und 9-jährige Tochter schwer verletzt
  • Polizei betreut 20 Zeugen, Tatverdächtiger wurde festgenommen
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Mattia JutzelerRedaktor News

Tragödie in der deutschen Stadt Witten im Bundesland Nordrhein-Westfalen. Ein Vater (40) soll seine Ehefrau (38) und seine zwei Kinder mit einem Messer angegriffen haben. Die Ehefrau und die Tochter (9) wurden bei der Attacke schwer verletzt. Der ältere Bruder (13) verstarb trotz Rettungsmassnahmen noch am Tatort, wie die Polizei Bochum mitteilt.

Der Tatverdächtige wurde in Gewahrsam genommen, heisst es in der Mitteilung der Polizei. Die Beamten wurden am späten Samstagvormittag über einen Streit informiert, der sich vom häuslichen Umfeld auf die Strasse verlagert hatte. Zu den Hintergründen dieses Streits und des mutmasslichen Täters können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

«Seine Hände waren blutverschmiert»

Ein Augenzeuge konnte die Festnahme des mutmasslichen Täters in Witten beobachten. «Seine Hände waren blutverschmiert. Er lag, von zwei Polizisten bewacht, gefesselt auf dem Boden», erzählt der «Bild».

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«Ich bin völlig geschockt, die Familie machte immer einen so glücklichen Eindruck», meint eine Nachbarin der Familie. 20 weitere Zeugen werden derzeit von Notfallseelsorgern betreut, heisst es im Artikel weiter.


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