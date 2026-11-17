In den USA haben erneut technische Pannen den Verkehr und Bankdienste gestört: Bei United Airlines kam es am Montag zu vielen Verspätungen, auch Grossbanken und Amtrak meldeten Ausfälle. Ein Zusammenhang oder Cyberangriff ist bisher nicht bekannt.

Darum gehts Ein Systemausfall bei United Airlines verhinderte zeitweise Starts und führte zu Verspätungen

Auch Kunden grosser US-Banken meldeten Störungen, zudem war Amtrak um Washington beeinträchtigt

Eine FAA-Störung betraf rund 17'000 Flüge, als Ursache gilt ein Router-Austausch bei L3Harris

Daniel Macher Redaktor News

In den USA geht derzeit kaum ein Tag ohne technische Panne vorbei. Am Montag traf es erneut die Fluggesellschaft United Airlines. Ein grossflächiger Systemausfall sorgte für zahlreiche Verspätungen und verhinderte zeitweise, dass Flugzeuge starten konnten. Grund war offenbar ein technisches Problem bei der Ermittlung des Flugzeuggewichts vor dem Abflug. In der Nacht auf Dienstag gab die Airline Entwarnung: Die Störung sei behoben. Bereits gestartete Maschinen seien nicht betroffen gewesen.

Doch United war nicht das einzige Unternehmen mit Problemen. Auch Kunden grosser US-Banken wie JPMorgan Chase, Bank of America und Wells Fargo meldeten zeitweise Störungen beim Zugriff auf ihre Konten und bei Transaktionen. Die Bank JPMorgan Chase führte die Schwierigkeiten auf einen Softwarefehler zurück. Zudem war der Zugverkehr der Bahngesellschaft Amtrak rund um Washington D.C. zeitweise beeinträchtigt.

Tausende Flüge betroffen

Erst am Freitag hatte eine massive Störung bei der US-Luftfahrtbehörde FAA für ein beispielloses Flugchaos gesorgt. Wegen Problemen mit der Kommunikationstechnik mussten Starts an Flughäfen im ganzen Land für fast fünf Stunden weitgehend gestoppt werden. Die Folge waren fast 10'000 Flugausfälle und mehr als 7000 Verspätungen.

Als Ursache gilt ein Router-Austausch durch den FAA-Dienstleister L3Harris. Veraltete Technik soll das Netzwerk der Flugsicherung überlastet haben. Verkehrsminister Sean Duffy (55) sprach von einem maroden System mit Technik aus den 1980er-Jahren.

Ob die jüngsten Ausfälle miteinander zusammenhängen, ist bislang nicht bekannt. Hinweise auf einen gemeinsamen Cyberangriff gibt es derzeit nicht. US-Präsident Donald Trump (80) machte unterdessen die Vorgängerregierung von Joe Biden (83) für den schlechten Zustand der Infrastruktur verantwortlich. Duffy sieht dagegen jahrzehntelange Versäumnisse beider Parteien.