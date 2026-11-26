Dramatischer Zwischenfall mitten in der Luft: Ein Passagier versuchte auf einem nächtlichen Inlandflug in den USA die Türen der Maschine zu öffnen. Passagiere und Crew griffen beherzt ein.

Darum gehts Auf einem Flug von San Diego nach Chicago versuchte ein Passagier, zwei Flugzeugtüren zu öffnen

Passagiere und Crew überwältigten den Mann und fesselten ihn mit Kabelbindern an Bord der Maschine

Die Maschine wurde nach Phoenix umgeleitet, wo der Mann festgenommen und ins Spital gebracht wurde

Janine Enderli Redaktorin News

Das Flugzeug war auf Reiseflughöhe, als ein Mann auf dem Weg von San Diego nach Chicago plötzlich anfing, an der Tür zu hantieren. Videos von chaotischen Szenen verbreiten sich aktuell in den sozialen Medien.

Was ist passiert? Auf dem American-Airlines-Flug 1494 brach plötzlich Unruhe aus, als ein Passagier aufstand, den Gang entlangschritt und begann, an der Flugzeugtür im vorderen Bereich herumzurütteln. Die Crew forderte den Mann mehrfach auf, das zu unterlassen. Dieser ignorierte die Anweisungen jedoch.

«Er schrie: ‹Ich will Jesus sehen!›»

Die Passagiere und Crew mussten den Mann anschliessend mit Kabelbindern fesseln und ihn überwältigen.

Ein Passagier schilderte gegenüber US-Medien: «Etwa eine Stunde nach dem Start war ich am Schlafen, bin aber aufgewacht, weil eine Flugbegleiterin geschrien hat.» Die Frau habe den renitenten Mann angewiesen, «weg von der Tür zu bleiben». Er soll immer wieder gerufen haben: «Ich gehe nicht weg!»

«Er wollte zwei Türen öffnen»

Ein weiterer Augenzeuge ergänzt: «Ich dachte nur: Was ist hier los? Der Mann hat gerufen: ‹Ich will Jesus sehen. Bringt mich runter von diesem Flugzeug.› Er wollte zuerst die Seiten- und dann die Haupttür öffnen.»

Aufnahmen zeigen, wie sich mehrere Personen über den Mann beugen und ihn fixieren.

Das sagt die Airline

Schliesslich wich die Maschine nach Phoenix im US-Bundesstaat Arizona aus, wo der renitente Passagier leicht verletzt ins Spital gebracht wurde. Welches Motiv er hatte, ist noch unklar.

«Die Sicherheit unserer Kunden und Mitarbeitenden hat oberste Priorität», erklärte American Airlines in einer Stellungnahme. Die Maschine sei aufgrund eines «störenden Passagiers» nach Phoenix umgeleitet worden. Schliesslich konnte der Flug mit mehrstündiger Verspätung nach Chicago fortgesetzt werden.