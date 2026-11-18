Ein Passagier des Swiss-Flugs LX2110 erlebte am Dienstag in Zürich drei gescheiterte Startversuche. Der Pilot sprach offenbar von einem Problem mit dem Schubhebel. Das steckt dahinter.

Darum gehts Swiss-Flug LX2110 nach Málaga brach in Zürich den Start dreimal kurz nach dem Beschleunigen ab

Der Captain nannte einen herausgesprungenen Schubhebel als Ursache

Die Passagiere reisten mit einem anderen Flugzeug nach Spanien

Eigentlich sollten die Passagiere von Swiss-Flug LX2110 am Dienstag entspannt von Zürich nach Málaga fliegen. Doch schon auf der Piste kam es zu einer Panne.

Blick-Leser Fabian B.* sass an Bord des Airbus A220 und erlebte das Ganze hautnah mit. Er erzählt: Beim Versuch zu starten, habe der Jet zuerst beschleunigt, dann seien die Piloten relativ abrupt auf die Bremse getreten und hätten den Start schlussendlich abgebrochen.

Schubhebel machte Probleme

Kurz darauf folgte ein zweiter Versuch. Doch erneut beschleunigte der Airbus nur kurz, bevor die Cockpit-Crew den Startvorgang wieder stoppte. Für die Passagiere wurde die Situation immer seltsamer. «Der Captain erklärte per Durchsage, dass der Schubhebel beim Start herausgesprungen sei», so B.

Pilot sah so etwas noch nie

Nach einer kurzen Wartezeit hätten die Piloten schliesslich einen dritten Startversuch gewagt. Für den Blick-Leser sei dieser Entscheid schwer nachvollziehbar gewesen. «Zwischen dem zweiten und dritten Startversuch kam nach meiner Beobachtung kein technisches Personal an Bord, um die Situation vor Ort zu überprüfen. Nach zwei identischen Startabbrüchen aufgrund eines offenbar wiederkehrenden technischen Problems hätte ich erwartet, dass die Ursache vor einem weiteren Versuch umfassend abgeklärt wird.»

Er räumt allerdings ein, dass er als Passagier nicht beurteilen könne, ob zwischenzeitlich eine technische Überprüfung aus der Ferne stattgefunden habe.

Schliesslich scheiterte auch der dritte Versuch. Die Piloten mussten den Start erneut abbrechen. Anschliessend habe sich der Pilot wieder an die Passagiere gewandt. Seine Aussage bleibt B. besonders im Gedächtnis: So etwas sei ihm in seiner zwölfjährigen Karriere noch nie passiert, habe der Pilot erklärt.

«Keine Fehler im System angezeigt»

Warum kam es zu den gescheiterten Startversuchen? Auf Blick-Anfrage bestätigt die Swiss den Vorfall: «Ja, es ist korrekt, dass beim Flug LX2110 von Zürich nach Málaga der Start dreimal abgebrochen werden musste.» Die Versuche seien beim Anrollen bei maximal 50 Kilometern pro Stunde abgebrochen worden, da sich die automatische Schubregelung abgeschaltet habe.

Dass Fabian B. kein technisches Personal an Bord sah, lag laut Swiss an einer Fernanalyse: «Über ein System, das den technischen Zustand des Flugzeugs in Echtzeit überwacht, wurden mögliche Auslöser für den Fehler eruiert. Es wurden im System jedoch keine Fehler angezeigt.» Anschliessend entschied sich die Crew für einen dritten Startversuch.

Schalter klemmte

Nach Versuch Nummer drei ging es für die Passagiere zurück zum Gate. «Unsere Fluggäste wurden mit einem anderen Flugzeug nach Málaga geflogen und sind mit rund dreieinhalbstündiger Verspätung gelandet», erklärt die Swiss weiter.

Beim ursprünglichen Flugzeug stellten Techniker schliesslich fest, dass der Schalter für das Deaktivieren der automatischen Schubregelung geklemmt habe. «Dies löste bei den Startversuchen das Abschalten der automatischen Schubregelung aus. Die Schubhebeleinheit musste ausgetauscht werden.»

Die Swiss bedauert die Umstände sehr und versteht die Unsicherheit der Passagiere. Sie versichert jedoch auch: «Unsere Pilotinnen und Piloten trainieren solche Manöver regelmässig im Simulator. Bei der Sicherheit gehen wir keine Kompromisse ein, daher ist ein Startabbruch in einer solchen Situation das normale Vorgehen.»

* Name geändert