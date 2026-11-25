Beim Absturz einer Cessna vor der Küste des US-Bundesstaates Mississippi sind alle sechs Insassen ums Leben gekommen, darunter zwei Kinder. Das bestätigte die US-Küstenwache.

Darum gehts Vor der Küste von Mississippi stürzte am Dienstag eine Cessna mit sechs Personen ins Meer ab

Taucher fanden die Leichen aller sechs Insassen, darunter zwei Kinder, im Wrack des Flugzeugs

Die Küstenwache beendete die Suche am Mittwoch offiziell nach dem Auffinden aller sechs Todesopfer

Janine Enderli Redaktorin News

Vor der Küste des US-Bundesstaates Mississippi ist am Dienstag eine Cessna mit sechs Personen an Bord, darunter zwei Kinder, abgestürzt. In der Nacht auf Mittwoch (Schweizer Zeit) bestätigte die Küstenwache, dass alle sechs Insassen ums Leben gekommen sind.

Cessna im Meer entdeckt

Taucher fanden ihre Leichen im Wrack der Maschine. Das Flugzeug vom Typ Cessna 210 war rund drei Kilometer nordöstlich der Insel Horn Island im Meer entdeckt worden.

Nach Angaben der US-Küstenwache hatte die Flugverkehrskontrolle am Dienstag gegen 15.45 Uhr Ortszeit den Kontakt zu der Maschine verloren. Daraufhin leitete die Küstenwache gemeinsam mit Bundes-, Staats- und örtlichen Behörden eine gross angelegte Suchaktion ein.

«Es ist herzzerreissend»

«Dies ist ein herzzerreissender Ausgang. Unser tiefstes Mitgefühl gilt den Familien und Angehörigen, die einen unvorstellbaren Verlust verkraften müssen», erklärte Commander Trevor Blount von der Küstenwache in Mobile.

Die Suche wurde am Mittwoch nach dem Auffinden aller sechs Opfer offiziell beendet. Zu den Umständen des Absturzes machte die Küstenwache zunächst keine weiteren Angaben.