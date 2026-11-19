In Bettlach im Kanton Solothurn kam es am Donnerstag zu einem Unfall in der Nähe des Flugplatzes. Leser vermuteten erst einen Flugzeugabsturz.

Angela Rosser Journalistin News

Kurz nach 15 Uhr meldet ein Leser der Redaktion, dass in Grenchen wohl ein Flugzeug abgestürzt sei. Genauer in Bettlach – unweit des Flughafens in Grenchen. Er sagte auch, dass die Feuerwehr von Grenchen und Bettlach bereits ausgerückt seien.

Auf Anfrage bei der Kantonspolizei Solothurn heisst es, dass es sich nicht um einen Absturz, sondern um eine Notlandung handle. Die Meldung über den Unfall ging bei der Polizei um 14.50 Uhr ein. «Dabei wurde, nach aktuellem Wissensstand, eine Person leicht verletzt», sagt Mediensprecher Thomas Salzmann. Der Einsatz ist noch im Gange und werde auch noch eine Weile dauern.

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