Die Rettung der finanziell schwer angeschlagenen Airline Air Baltic hängt am seidenen Faden. Nachdem eine erste Finanzspritze geflossen ist, streiten sich Geldgeber nun vor Gericht. Groundet die lettische Fluggesellschaft, hat das Auswirkungen auf Schweizer Passagiere.

Darum gehts Air Baltic droht ohne frisches Geld Anfang Dezember die Betriebseinstellung und die Auflösung

Gläubiger wehren sich vor Gericht gegen den Vorrang neuer Geldgeber bei Sicherheiten wie Flugzeugen

Air Baltic fliegt nach Zürich und Genf und betreibt mit eigenen Crews und Jets Flüge für Swiss

Bernadette Hogg Redaktorin Wirtschaft

Die lettische Nationalairline Air Baltic kämpft ums Überleben. Schon in wenigen Tagen droht das Ende: Ohne frisches Geld muss die Swiss-Partnerin schon Anfang Dezember den Betrieb einstellen und die Firma auflösen. Das berichtet die Zeitung «The Baltic Times», gestützt auf Gerichtsdokumente.

Der Hintergrund: Air Baltic steckt in den USA in einem sogenannten Chapter-11-Verfahren. Dabei handelt es sich um eine Art Nachlassstundung, um das Unternehmen unter Gerichtsschutz zu sanieren. Für den Weiterbetrieb braucht die Airline dringend zwei weitere Tranchen eines Überbrückungskredits über rund 163 Millionen Franken.

Die erste Finanzspritze über rund 130 Millionen Franken hat Air Baltic bereits erhalten. Bei den weiteren Geldern hapert es plötzlich. Denn die neuen Geldgeber fordern für ihre Kredite, dass sie Vorrang bei den Sicherheiten bekommen. Das schmeckt bisherigen Gläubigern gar nicht. Mehrere von ihnen wehren sich nun vor Gericht. Sie halten bereits Pfandrechte an Vermögenswerten der lettischen Fluglinie – und fürchten, im Ernstfall leer auszugehen. Um die Wogen zu glätten, bietet Air Baltic den bisherigen Gläubigern im Gegenzug zweitrangige Sicherheiten an. Konkret: Muss die Airline Konkurs anmelden, haben sie Anspruch auf acht Airbus A220-Maschinen, sieben Ersatztriebwerke sowie einen Flugsimulator.

Das bedeutet es für die Swiss

Für Schweizer Passagiere hat das Gerangel direkte Folgen: Air Baltic fliegt regelmässig nach Zürich und Genf. Zudem betreibt die Airline mit ihren Crews und Jets Flüge im Auftrag der Swiss – im Fachjargon «Wet-Lease» genannt. Aber nicht mehr lange. Ab April 2027 ist mit dieser Partnerschaft Schluss, die Swiss zog Ende Oktober die Reissleine. Doch wenn Air Baltic bereits im Dezember groundet, trifft das die Schweizer Airline immer noch.

Die Swiss hält sich zum Fall Air Baltic bedeckt. Auf Anfrage von Blick teilt eine Sprecherin mit, man verfolge die aktuelle Entwicklung «sehr aufmerksam» und stehe «in engem Austausch mit dem langjährigen Partner». Zu internen finanziellen Informationen, Gesprächen zwischen den Vertragspartnern oder konkreten Risikobewertungen wolle man sich nicht äussern.

Für Air Baltic beginnt nun ein Wettlauf gegen die Zeit. Das zuständige Gericht in den USA hat die entscheidende Anhörung vom November auf den 9. und 10. Dezember verschoben. Dort entscheidet sich, ob die Fluggesellschaft ihren Rettungsplan weiter vorantreiben kann. Oder ob sie für immer am Boden bleibt.