Trump-Rede steht bevor – er hat einen vollgepackten Tag vor sich

Es ist noch früh in New York City, wo US-Präsident Donald Trump heute ein volles Programm vor sich hat. Der Hauptfokus seines Tages: Eine Rede vor den Vereinten Nationen, worauf alle Vertreter gespannt warten.

In Kürze wird der Präsident sich auf den Weg zur Uno machen, wo er gegen 15.55 Uhr seine Rede halten wird.

Vertreter der Regierung haben angedeutet, dass sich ein Grossteil seiner Rede darauf konzentrieren wird, was die USA seiner Meinung nach unternommen haben, um Herausforderungen auf der ganzen Welt zu bewältigen – darunter auch das iranische Atomprogramm.

Im Anschluss an die Rede steht für Trump eine lange Reihe von aufeinanderfolgenden Treffen und Veranstaltungen auf dem Programm, darunter eine Veranstaltung zur Unterzeichnung eines Abkommens über Grönland, Treffen mit den Premierministern Grossbritanniens und auch eine Sitzung mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski.