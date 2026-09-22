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US-Präsident hält Rede bei Uno – Inhalt? Völlig unklar
Kommt es wieder zur grossen Trump-Show?

Ukraine, Grönland, Iran: Am Rande der Uno-Generaldebatte in New York stehen für Trump gleich mehrere Termine auf dem Plan. Auch eine Rede hält er. Wird es wieder ein denkwürdiger Auftritt? Blick berichtet live.
Publiziert: vor 41 Minuten
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Aktualisiert: vor 13 Minuten
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Donald Trump wird heute bei der Uno in New York erwartet.
Foto: AP Photo

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Donald Trump spricht heute an der Uno-Generalversammlung in New York
  • 2025 Untersuchung wegen angeblicher Sabotage durch Uno beim Teleprompter gefordert
  • 120 Staatschefs debattieren über Wirtschaft und geopolitische Spannungen
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Janine Enderli und Marian Nadler
vor 43 Minuten

Trump-Rede steht bevor – er hat einen vollgepackten Tag vor sich

Es ist noch früh in New York City, wo US-Präsident Donald Trump heute ein volles Programm vor sich hat. Der Hauptfokus seines Tages: Eine Rede vor den Vereinten Nationen, worauf alle Vertreter gespannt warten. 

In Kürze wird der Präsident sich auf den Weg zur Uno machen, wo er gegen 15.55 Uhr seine Rede halten wird. 

Vertreter der Regierung haben angedeutet, dass sich ein Grossteil seiner Rede darauf konzentrieren wird, was die USA seiner Meinung nach unternommen haben, um Herausforderungen auf der ganzen Welt zu bewältigen – darunter auch das iranische Atomprogramm.

Im Anschluss an die Rede steht für Trump eine lange Reihe von aufeinanderfolgenden Treffen und Veranstaltungen auf dem Programm, darunter eine Veranstaltung zur Unterzeichnung eines Abkommens über Grönland, Treffen mit den Premierministern Grossbritanniens und auch eine Sitzung mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski. 

Foto: keystone-sda.ch
Ende des Livetickers

Es ist die grösste Weltbühne für Staatschefs: Ab Dienstag kommen Staats- und Regierungschefs aus mehr als 120 Ländern zusammen, um über die drängendsten Themen zu debattieren. Im Mittelpunkt stehen die wirtschaftliche Situation so wie geopolitische Spannungen. 

Zu Beginn des Diplomatie-Feuerwerks wird US-Präsident Donald Trump (80) eine Rede halten. Es wird erwartet, dass Trump wieder über diverse geopolitische Themen spricht. Der US-Präsident pflegt es bei seinen Ansprachen jeweils gerne, zwischen Themenblöcken hin und her zu wechseln. Im vergangenen Jahr setzte er vor allem den Fokus darauf, sich als Präsident darzustellen, der Kriege beendet.

Inhalt der diesjährigen Rede: unklar

Im vergangenen Jahr sorgte Trumps Auftritt bei den Vereinten Nationen noch Tage später für Diskussionen. Nicht nur wegen seiner Rede, sondern auch, weil er die Rede ohne Teleprompter halten musste. Zuvor blieben der Republikaner und seine Frau Melania im Uno-Gebäude auf einer Rolltreppe stecken. 

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Um solche Situationen zu vermeiden, prüfte die Uno dieses Jahr offenbar die Rolltreppen und Teleprompter extra genau. Das Weisse Haus warf der Uno schliesslich Sabotage vor. Es wurde sogar eine Untersuchung verlangt.

Trumps Rede ist derzeit für 15.55 Uhr am Dienstag eingeplant. Es kann bei Trumps Auftritten jedoch immer zu Verschiebungen kommen. Blick wird Trumps Rede live begleiten.

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