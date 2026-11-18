Während der Ukraine ein weiterer Kriegswinter bevorsteht, warnt die Uno vor immer mehr zivilen Opfern durch schwere Waffen. Im Oktober trafen Angriffe auch die Energieversorgung, mit Strom- und Wasserausfällen in mehreren Städten.

«In den ersten zehn Monaten dieses Jahres gab es mehr zivile Todesopfer als im gesamten Jahr 2025»

«In den ersten zehn Monaten dieses Jahres gab es mehr zivile Todesopfer als im gesamten Jahr 2025»

Darum gehts Uno: Raketen, Drohnen und Gleitbomben treiben Opferzahlen in der Ukraine in die Höhe

Allein im Oktober: 372 Tote, 1981 Verletzte, 95 Prozent mehr im Vergleich zum Oktober 2025

Seit Februar 2022: 17'994 Tote und 57'854 verletzte Zivilisten

Marian Nadler Redaktor News

Die Uno-Menschenrechtsbeobachtermission in der Ukraine (Hrmmu) erklärte am Dienstag, dass immer mehr Zivilisten in der Ukraine durch mächtige Kriegswaffen getötet werden. Allein im Oktober starben bei Angriffen mindestens 372 Zivilisten, 1981 wurden verletzt, berichtete die Hrmmu in ihrem monatlichen Bericht. Mit mächtigen Kriegswaffen sind schwere Waffensystem, wie etwa Hyperschallraketen oder Vakuumbomben gemeint.

Der Bericht stellt fest, dass die Zahl der Toten und Verletzten im Oktober dieses Jahres um 95 Prozent höher lag als im Oktober 2025. Die neuesten Zahlen zeigen, dass die Opferzahlen in diesem Jahr deutlich höher sind als in den Vorjahren.

«Die Welt darf nicht abstumpfen»

Dieser alarmierende Trend setzte sich im November fort, als einer der tödlichsten Einzelangriffe auf Zivilisten seit Beginn des russischen Angriffs stattfand. Am 2. November schlugen mehrere Bomben in Komyschuwacha in der Südostukraine ein, wo sich Zivilisten versammelt hatten, um humanitäre Hilfe zu erhalten. Die ukrainischen Behörden gaben am 16. November bekannt, dass 72 Menschen bei dem Angriff ums Leben gekommen und vier weitere vermisst seien. Die Hrmmu überprüft weiterhin die Identität und den Status der Getöteten, hat aber bereits bestätigt, dass es sich bei Dutzenden von ihnen um Zivilisten handelt, darunter Anwohner, Mitarbeiter der lokalen Verwaltung und Rettungskräfte.

«Die Welt darf angesichts der verheerenden Folgen des Krieges für die ukrainische Zivilbevölkerung nicht abstumpfen», wird Danielle Bell, Leiterin der Hrmmu, in einer Medienmitteilung zitiert. Langstreckenwaffen wie Raketen und Drohnen sind weiterhin die Hauptursache für zivile Opfer und machen mehr als die Hälfte der Toten und Verletzten aus.

Ukraine steht harter Winter bevor

Im Oktober stiegen die Opferzahlen durch Gleitbomben, wobei sich die Zahl der getöteten Zivilisten im Vergleich zum September verdoppelte und 92 Tote und 331 Verletzte erreichte. Gleitbomben und Kurzstreckendrohnen verursachten mit 18 bzw. 19 Prozent einen nahezu gleich grossen Anteil der zivilen Opfer. Im Oktober intensivierten die russischen Streitkräfte ihre Angriffe auf die Energieinfrastruktur in der gesamten Ukraine deutlich, während sich das Land auf seinen fünften Winter im Krieg vorbereitet. Die Angriffe beschädigten die Strom- und Wärmeinfrastruktur, was zu vorübergehenden Stromausfällen und in einigen Städten auch zu Wasserausfällen führte und die ukrainischen Behörden zwang, landesweit rollierende Stromabschaltungen durchzuführen. Ukrainische Streitkräfte griffen zudem die Strominfrastruktur in den von Russland besetzten Gebieten der Ukraine an.

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Laut öffentlichen Erklärungen russischer Behörden zu einzelnen Vorfällen im Oktober wurden in den besetzten Gebieten mindestens 90 Menschen getötet und 306 verletzt. In der Russischen Föderation wurden infolge ukrainischer Angriffe mindestens 59 Menschen getötet und 402 verletzt. Die Hrmmu kann diese Zahlen jedoch aufgrund fehlenden Zugangs und unabhängiger Informationsquellen nicht verifizieren. Auf dem von Russland besetzten Gebiet der Ukraine wurden laut Hrmmu mindestens 12 Zivilisten getötet und 18 verletzt. Insgesamt wurden in der Ukraine seit Beginn des russischen Einmarsches im Februar 2022 17'994 Zivilisten getötet und 57'854 verletzt.