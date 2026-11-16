Während in Abu Dhabi über Frieden verhandelt wird, gehen die Angriffe unvermindert weiter. Russland meldet mehr als 1300 abgefangene ukrainische Drohnen. Auch die wichtige Krim-Brücke soll erneut Ziel eines Angriffs gewesen sein.

Darum gehts Trotz Gesprächen in Abu Dhabi dauern gegenseitige Angriffe von Russland und der Ukraine an

Laut Moskau fing die Flugabwehr 1336 ukrainische Drohnen ab, viele zielten auf die Region Moskau

Die EU plant Sanktionen gegen über 130 Personen wegen Angriffskrieg, Sabotage und Desinformation

Daniel Macher Redaktor News

Die Hoffnung auf ein Ende des Ukraine-Kriegs wird erneut überschattet: Trotz jüngster Friedensgespräche in Abu Dhabi haben sich Russland und die Ukraine am Wochenende gegenseitig angegriffen.

Kiew meldete russische Attacken auf Energie- und Eisenbahnanlagen. Moskau wiederum wirft der Ukraine einen Angriff auf die Krim-Brücke vor, die das russische Festland mit der annektierten Halbinsel verbindet. Der Verkehr sei vorübergehend eingeschränkt worden.

Mehr als 1300 Drohnen abgefangen

Besonders heftig fiel laut Russland der ukrainische Drohnenangriff in der Nacht auf Montag aus. Das Verteidigungsministerium erklärte, die Flugabwehr habe insgesamt 1336 Drohnen abgefangen. Mehr als die Hälfte davon habe die Region um Moskau anvisiert. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben zunächst nicht.

Bereits am Sonntag hatte die Ukraine ein petrochemisches Werk und eine Raffinerie in der russischen Region Tatarstan angegriffen. Kiew nimmt regelmässig russische Energieanlagen ins Visier, um die Einnahmen des Kreml aus dem Öl- und Gasgeschäft zu schmälern.

Auch in der russischen Region Rostow gab es Verletzte. Nach einem Drohnenangriff auf die Stadt Asow mussten drei Menschen medizinisch versorgt werden. Zudem gerieten vier Industrieanlagen in Brand.

Neue Sanktionen aus Brüssel

Unterdessen gehen die diplomatischen Bemühungen weiter. Am Donnerstag soll in China ein Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump (80), Kremlchef Wladimir Putin (74) und Chinas Staatschef Xi Jinping (73) stattfinden. Auf der offiziellen Agenda stehen atomare Abrüstung und der Iran-Krieg. Der Ukraine-Konflikt soll laut US-Regierung nicht besprochen werden.

Zusätzlichen Druck auf Moskau will die EU ausüben. Die Aussenminister der Mitgliedstaaten planen neue Sanktionen gegen mehr als 130 Personen, die den russischen Angriffskrieg unterstützen oder mit Sabotage und Desinformation in Verbindung gebracht werden.