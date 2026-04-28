Ein Fernzug krachte in Jakarta in einen Pendlerzug. Bei dem Unglück kamen über ein Dutzend Frauen ums Leben. Auslöser des Horror-Crashs soll ein Taxi gewesen sein.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 15 Frauen sterben bei Zugunglück in Indonesien am 27. April

Unfall durch stehenden Pendlerzug, letzter Waggon nur für Frauen reserviert

88 Verletzte, Fernzug hatte rund 240 Insassen, keine Verletzten dort

Angela Rosser Journalistin News

Ein tragisches Zugunglück erschüttert aktuell Indonesien. Am Montagabend raste ein Fernzug in einen am Bahnhof Bekasi Timur auf den Gleisen stehenden Pendlerzug. Wie mehrere Medien berichten, kamen dabei 15 Frauen ums Leben. Die Zahl der Verletzten beträgt 88.

Der Grund, warum unter den Todesopfern keine Männer sind, ist schnell erklärt. Jakartas Polizeichef Asep Edi Suheri sagte, dass der letzte Waggon ausschliesslich Frauen vorbehalten war und genau in diesen prallte der Fernzug.

Gebrochener Arm und tiefe Wunde

In dem Fernzug mit rund 240 Insassen gab es laut Anne Purba, Sprecherin des staatlichen Bahnunternehmens KAI, keine Verletzten. Eine der Überlebenden schilderte im Spital: «Ich dachte, ich würde sterben». Sie erlitt einen gebrochenen Arm und eine tiefe Wunde am Oberschenkel. Kurz vor dem Aufprall hätten sich die Passagierinnen bereit gemacht, den Zug zu verlassen.

«Am Ende lagen alle übereinander, zerquetscht», sagt sie. Ein Sprecher der Eisenbahngesellschaft (KAI) sagte, dass der Pendlerzug zuvor von einem Taxi an einem Bahnübergang gestreift wurde.

Überführung für mehr Sicherheit

Dadurch kam er auf den Gleisen zum Stehen – genau auf der Fahrspur des herannahenden Fernzugs. Die Wucht des Aufpralls zerstörte mehrere Waggons, viele Menschen wurden eingeklemmt. Indonesiens Präsident Prabowo Subianto (74) reagierte umgehend. Er kündigte eine «sofortige Untersuchung» des Unfalls an. Ausserdem soll am Bahnhof Bekasi eine Überführung gebaut werden, wie «Bild» weiter berichtet.