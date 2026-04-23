Nördlich von Kopenhagen kollidieren am Donnerstagmorgen zwei Züge. Dabei verletzten sich mindestens 17 Personen. Vier sollen sich in kritischem Zustand befinden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Zugunglück bei Kagerup, Dänemark: Zwei Züge kollidieren am Donnerstagmorgen frontal

Mindestens 17 Verletzte, vier in kritischem Zustand, Ursache noch unklar

Rettungskräfte mit drei Krankentransportern und Helikoptern im Einsatz War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Mattia Jutzeler Redaktor News

Tragödie in Dänemark. Nördlich von Kopenhagen kollidieren am Donnerstagmorgen zwei Züge auf der Gribskov-Linie. Der Unfall ereignete sich laut der Rundfunkanstalt DR in der Nähe des Ortes Kagerup. Nach Angaben des Katastrophenschutzes der Hauptstadtregion sind zwei Nahverkehrszüge an einer Kreuzung frontal zusammengestossen. Wie es zum Unfall gekommen ist, sei aktuell noch unklar.

Insgesamt sollen bei dem Unglück mindestens 17 Personen verletzt worden sein. Vier von ihnen würden sich in kritischem Zustand befinden. Alle Verletzten befinden sich mittlerweile in verschiedenen Spitälern, einige mussten offenbar per Helikopter ausgeflogen werden. Das teilte die Bürgermeisterin der Gemeinde auf Facebook mit.

Schweden bietet Hilfe an

Die lokalen Rettungskräfte waren mit drei Krankentransportern und mehreren Notarztwagen vor Ort. Ein grosses Polizeiaufgebot rückte ebenfalls zur Unfallstelle aus. Der Einsatzleiter sagte gegenüber dem Fernsehsender TV2, dass die Züge mit offenbar relativ hoher Geschwindigkeit frontal zusammengestossen sind. «Niemand ist eingeklemmt», führte er weiter aus. Schweden habe ausserdem bereits seine Hilfe bei der Bewältigung des Unfalls angeboten.

+++ Update folgt +++