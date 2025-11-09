Im Westen der Slowakei sind am Sonntagabend zwei Züge zusammengestossen. Augenzeugen berichten von einem lauten Knall. Es soll mehrere Schwerverletzte geben.

Zwei Züge prallten frontal ineinander. Foto: Screenshot X

Janine Enderli Redaktorin News

Schlimmer Crash am Sonntagabend: Im Westen der Slowakei kollidierten zwei Züge miteinander. Der Aufprall war laut Augenzeugen enorm.

«Wir sind irgendwo in der Nähe von Pezinok. Es war ein heftiger Aufprall», schildert ein Passagier gegenüber der Nachrichtenplattform «aktuality.sk». «Es wurde bereits ausgerufen, dass sich Ärzte nach vorne begeben sollen. Es war einfach furchtbar», schilderte der Fahrgast weiter.

«Er versuchte, zu bremsen»

Laut den Behörden mussten elf Personen in Spital der Hauptstadt Bratislava gebracht werden. Dutzende Menschen wurden leicht verletzt. Todesopfer habe es laut Innenminister Matúš Šutaj Eštok glücklicherweise nicht gegeben.

Über die Ursache des Unfalls liegen noch keine Informationen vor. Die Regierung rund um Premierminister Robert Fico hat für Montag eine Notfallsitzung einberufen. .