Kurz nach der tödlichen Katastrophe in Andalusien am Sonntag verunglücken in Spanien weitere Züge. In der Region Katalonien kommt es innert kurzer Zeit zu zwei Unfällen. Ein Lokführer kommt dabei ums Leben.

Zwei weitere Zugunfälle in Spanien kurz nach Katastrophe

Mattia Jutzeler Redaktor News

Weitere Zugunfälle erschüttern Spanien. Nur zwei Tage nach dem katastrophalen Unfall mit 42 Todesopfern in der Region Andalusien kracht es auch in Katalonien. Am Dienstagabend gibt es innert kurzer Zeit gleich zwei Zugunfälle.

Wie «El Pais» berichtet, stürzte auf der Strecke zwischen den Städten Rodalies und Gelida eine Stützmauer ein, als ein Regionalzug vorbeifährt. Der Lokführer kommt dabei ums Leben, 14 weitere Menschen werden verletzt. Die Stützmauer wurde wohl durch die starken Regenfälle in der Region destabilisiert.

Beim zweiten Unfall in der Nähe der Stadt Girona entgleiste ein Zug wegen Steinschlägen infolge eines Sturms. Verletzt wurde niemand.