Zwei Züge sind an einem Bahnhof nahe der spanischen Stadt Córdoba entgleist. Mindestens fünf Menschen sind tot, es gibt mehrere Verletzte. Einige Passagiere sind eingeschlossen.

Darum gehts Hochgeschwindigkeitszug entgleiste Sonntagabend nahe Adamuz, Córdoba, kollidierte mit anderem Zug

Fünf Todesopfer und mehrere Verletzte laut Guardia Civil und EFE

Unfall ereignete sich 10 Minuten nach Abfahrt von Málaga um 18.40 Uhr

Janine Enderli Redaktorin News

Ein Hochgeschwindigkeitszug der Gesellschaft Iryo ist am Sonntagabend in Adamuz in der Provinz Córdoba entgleist. Wie der spanische Infrastrukturbetreiber Adif mitteilte, war der Zug um 18.40 Uhr in Málaga mit Ziel Madrid (Puerta de Atocha) gestartet. Der Unfall ereignete sich rund zehn Minuten nach der Abfahrt auf einem Ausweichgleis vor Adamuz.

Der entgleiste Zug geriet auf das Nachbargleis und kollidierte dort mit einem weiteren Zug in Richtung Huelva, der ebenfalls entgleiste.

Spitäler stellen sich auf über 100 Verletzte ein

Nach Angaben der Guardia Civil und der Nachrichtenagentur EFE starben mindestens fünf Menschen.

Die Spitäler stellen sich offenbar darauf ein, über 100 Verletzte aufzunehmen und zu behandeln, berichtet die Zeitung «La Cadena Ser». Die Fahrgäste beider Züge wurden evakuiert, zahlreiche Rettungskräfte und Feuerwehrleute stehen im Einsatz.

