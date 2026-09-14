Bei einem Unfall in Frankreich sind zwei Menschen gestorben, eine dritte Person befindet sich in ernstem Zustand. Die Behörden haben Ermittlungen aufgenommen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Auto brennt auf A13 bei Mantes-la-Ville (F), zwei Tote am Samstagabend

Schwangere Frau und zweijähriger Sohn starben, Fahrer in Lebensgefahr

74 Feuerwehrleute und 31 Fahrzeuge im Einsatz gegen 17.50 Uhr

Marian Nadler Redaktor News

Den Anblick, der sich den Einsatzkräften geboten haben muss, will man sich nicht ausmalen: Am Samstagabend geriet auf der französischen Autobahn A13 bei Mantes-la-Ville im Département Yvelines ein Auto in Brand. Eine schwangere Frau und ihr Sohn (†2) sind tot.

Der Unfall ereignete sich gegen 17.50 Uhr. Das Auto war in Richtung Paris unterwegs. Wie es in Flammen aufgehen konnte, ist noch unklar. Drei Personen befanden sich im Fahrzeug. Sie wurden von den Flammen eingeschlossen, berichtet «Le Parisien».

Nicht der erste Unfall auf der A13

Die beiden Todesopfer starben noch am Unfallort. Die Frau soll im neunten Monat schwanger gewesen sein. Bei der dritten Person, die in ein Spital eingeliefert wurde, handelt es sich offenbar um den Fahrer. Er schwebt in Lebensgefahr. «Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine Hinweise darauf, dass ein weiteres Fahrzeug an dem Unfall beteiligt war», erklärte die zuständige Staatsanwaltschaft Versailles.

31 Einsatzfahrzeuge und insgesamt 74 Feuerwehrleute wurden am Samstag zum Ort des Geschehens entsandt. In den vergangenen Monaten haben sich auf der A13 im Département Yvelines bereits mehrere schwere Unfälle ereignet. Im Juli wurden bei einem Crash nahe Ecquevilly sechs Frauen verletzt. Ende Juni kam ein Mann bei einem Unfall ums Leben.