Keine neuen Waffen, keine zusätzlichen Soldaten: Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat seinen russischen Verbündeten auflaufen lassen. Der Ukrainekrieg hat die Machtverhältnisse zwischen den beiden Diktatoren verändert.

Der Nordkorea-Diktator kann sich fast alles erlauben

Chiara Schlenz Ausland-Redaktorin

Sie umarmen sich, schwärmen von ihrer Freundschaft – und Nordkorea liefert Soldaten für Putins Fleischwolf in der Ukraine. Seit Beginn des Kriegs sind Wladimir Putin (74) und Kim Jong Un (42) immer enger zusammengerückt. Für den Kremlchef schien die Allianz ein Glücksgriff zu sein. Nun bekommt er deren Schattenseiten zu spüren.

Laut ukrainischem Militärgeheimdienst hat Pjöngjang Teile seiner Militärhilfe für Russland auf Eis gelegt. Auslöser: ein unbedarfter Spruch des russischen Vizeaussenministers. Der Zoff zeigt: Kims Umarmung wurde für Putin zum Schwitzkasten, aus dem er nicht mehr so schnell rauskommt!