Sie umarmen sich, schwärmen von ihrer Freundschaft – und Nordkorea liefert Soldaten für Putins Fleischwolf in der Ukraine. Seit Beginn des Kriegs sind Wladimir Putin (74) und Kim Jong Un (42) immer enger zusammengerückt. Für den Kremlchef schien die Allianz ein Glücksgriff zu sein. Nun bekommt er deren Schattenseiten zu spüren.
Laut ukrainischem Militärgeheimdienst hat Pjöngjang Teile seiner Militärhilfe für Russland auf Eis gelegt. Auslöser: ein unbedarfter Spruch des russischen Vizeaussenministers. Der Zoff zeigt: Kims Umarmung wurde für Putin zum Schwitzkasten, aus dem er nicht mehr so schnell rauskommt!
Ein Satz sorgt für Zoff
Auslöser des Zerwürfnisses ist Nordkoreas Erzfeind Südkorea. Russlands Vizeaussenminister Andrei Rudenko (64) hat im Oktober angekündigt, zur Entspannung auf der koreanischen Halbinsel beitragen zu wollen. Ein (kleiner) Affront für Kim und seine hermetisch abgeschottete Diktatur.
Laut ukrainischem Militärgeheimdienst reagierte Pjöngjang mit einem vorübergehenden Stopp von Waffenlieferungen. Auch Putins durchgesickerten Wunsch, das nordkoreanische Truppenkontingent von 8500 auf 50'000 Soldaten aufzustocken, soll Kim vorerst nicht erfüllen.
Kim hat ein mächtiges Druckmittel
Dass Kim es wagen kann, Putin die kalte Schulter zu zeigen, liegt an Russlands wachsender militärischer Abhängigkeit von Nordkorea. Seit Oktober 2024 hat Pjöngjang laut südkoreanischem Militärgeheimdienst mehr als 16'000 Soldaten nach Russland entsandt und über 15 Millionen Artilleriegeschosse geliefert. Ende 2025 deckte Nordkorea nach ukrainischen Geheimdienstschätzungen bis zur Hälfte von Russlands Bedarf an bestimmten Artilleriegeschossen.
Die britische Denkfabrik Chatham House bezeichnet Nordkorea mittlerweile als Russlands Reservearsenal und Reservearmee. Was Putin auf dem Schlachtfeld hilft, verschafft Kim am Verhandlungstisch Einfluss.
Laut einer Studie des Nato Defense College lieferte Nordkorea allein zwischen September 2023 und Februar 2024 Munition und Raketen im geschätzten Wert von 4,3 bis 4,8 Milliarden Dollar. Im Gegenzug erhält das von Sanktionen geplagte Land unter anderem Öl, Lebensmittel und Devisen.
Kims Ass im Ärmel heisst China
Dank der Partnerschaft mit Russland hat Kim seine Abhängigkeit von China verringert. Doch Peking bleibt Nordkoreas wichtigster Handelspartner – und könnte Kim nun als Druckmittel gegen Putin dienen. Jeong Joon Hee, ehemaliger Sprecher des südkoreanischen Vereinigungsministeriums, vermutet gegenüber der Deutschen Welle, dass Kim mit der erneuten Annäherung an Peking versucht, Moskau weitere Zugeständnisse abzuringen.
Der Nordkoreaner kann seine beiden mächtigen Partner gegeneinander ausspielen. Und solange Putin dringend auf militärischen Nachschub angewiesen ist, dürfte Moskau wenig Interesse daran haben, Kim zu vergraulen.
Die Zeit spielt gegen Kim
Allerdings hat Kims neue Macht ein Verfallsdatum. Sein Trumpf beruht massgeblich auf Russlands Kriegsbedarf. Endet der Ukrainekrieg, wird auch Putins Interesse an der kostspieligen Partnerschaft schwinden.
Doch der Lieferstopp zeigt, welches Risiko Putin mit seiner Allianz eingegangen ist: Je wichtiger Nordkorea für seine Kriegsführung wird, desto mehr Rücksicht muss er auf Kims aussenpolitische Interessen nehmen – selbst Tausende Kilometer vom ukrainischen Schlachtfeld entfernt.