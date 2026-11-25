Ferien am Meer, Ausflüge und eine gehörige Portion Kriegspropaganda: Russland schickt Kinder aus den besetzten Gebieten der Ukraine in ein nordkoreanisches Ferienlager. Das sorgt für einen diplomatischen Eklat zwischen Bern und Pjöngjang.

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Chiara Schlenz Ausland-Redaktorin

Michailo ist zwölf Jahre alt, als er im Sommer 2025 nach Nordkorea reist. Knapp zwei Wochen verbringt der Junge aus der russisch besetzten ukrainischen Stadt Makijiwka in einem Ferienlager am Japanischen Meer. Er treibt Sport, lernt andere Kinder kennen – und besucht nach eigenen Angaben täglich fünf bis sechs Denkmäler. Besonders beeindruckt zeigt er sich vom Personenkult rund um die nordkoreanischen Machthaber.

Die Geschichte des Jungen hat der ukrainische Sender Suspilne rekonstruiert und sie steht exemplarisch für viele andere. Sie gibt Einblick in ein mutmassliches Umerziehungsprogramm von Putin, das weit über Russlands Grenzen hinausreicht. Und das Auswirkungen auf die Schweizer Diplomatie hat.

Weil Bern Sanktionen gegen das Ferienlager verhängt hat, wirft das Regime von Kim Jong Un (42) nun einen Schweizer Diplomaten aus dem Land. Blick beantwortet die wichtigsten Fragen zum Diktatoren-Camp.