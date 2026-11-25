Darum gehts
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Michailo ist zwölf Jahre alt, als er im Sommer 2025 nach Nordkorea reist. Knapp zwei Wochen verbringt der Junge aus der russisch besetzten ukrainischen Stadt Makijiwka in einem Ferienlager am Japanischen Meer. Er treibt Sport, lernt andere Kinder kennen – und besucht nach eigenen Angaben täglich fünf bis sechs Denkmäler. Besonders beeindruckt zeigt er sich vom Personenkult rund um die nordkoreanischen Machthaber.
Die Geschichte des Jungen hat der ukrainische Sender Suspilne rekonstruiert und sie steht exemplarisch für viele andere. Sie gibt Einblick in ein mutmassliches Umerziehungsprogramm von Putin, das weit über Russlands Grenzen hinausreicht. Und das Auswirkungen auf die Schweizer Diplomatie hat.
Weil Bern Sanktionen gegen das Ferienlager verhängt hat, wirft das Regime von Kim Jong Un (42) nun einen Schweizer Diplomaten aus dem Land. Blick beantwortet die wichtigsten Fragen zum Diktatoren-Camp.
Was ist das für ein Ferienlager?
Riesige Wasserrutschen, ein Privatstrand, ein Aquarium und klimatisierte Zimmer mit Videospielen: Auf den ersten Blick wirkt das Kinderferienlager Songdowon wie ein Ferienparadies. Wären da nicht die riesigen Bronzestatuen der ehemaligen nordkoreanischen Machthaber Kim Il Sung und Kim Jong Il – und die mutmassliche politische Indoktrinierung.
Das 1960 eröffnete Lager nahe der Hafenstadt Wonsan empfing ursprünglich vor allem Kinder aus kommunistischen Bruderstaaten. Später wurde es zunehmend zum Ferienort für den Nachwuchs der nordkoreanischen Elite. Seit 2024 reisen auch russische Schülergruppen nach Songdowon.
Wie gelangen ukrainische Kinder dorthin?
Eine zentrale Rolle spielt die kremlnahe Jugendorganisation «Bewegung der Ersten». Gemeinsam mit dem Kinderferienlager Artek auf der besetzten Krim und weiteren Partnern veranstaltet sie Wettbewerbe, bei denen Kinder kostenlose Reisen nach Nordkorea gewinnen können. 2024 bewarben sich rund 3500 Jugendliche, 50 gewannen eine Reise.
Auch Michailo erfuhr über ein russisches Jugendportal von einem solchen Wettbewerb. Der Junge wächst seit seiner frühen Kindheit unter russischer Besatzung auf. In seiner Videopräsentation äusserte er seinen Stolz über die Eingliederung seiner Heimatregion in Russland und hoffte auf einen russischen Sieg im Ukrainekrieg.
Im Juli 2025 reiste seine Gruppe über Wladiwostok nach Pjöngjang. Auch eine 16-Jährige von der besetzten Krim gewann 2024 eine Reise. Wie viele weitere ukrainische Kinder betroffen sind, ist unklar.
Wie werden die Kinder indoktriniert?
Der Diktatorenkult gehört zum Ferienprogramm. Laut Erfahrungsberichten, die der Sender Suspilne ausgewertet hat, beginnt er bereits frühmorgens: Um 6.30 Uhr müssen Kinder das Gelände rund um die Herrscherdenkmäler reinigen. Auf dem Programm stehen Besuche von Kriegsdenkmälern, patriotische Veranstaltungen und antiamerikanische Propaganda. Selbst unter den Computerspielen finden sich solche mit politisch aufgeladenen Gewaltszenarien.
Auch russische Propaganda gehört zum Programm. Ein russischer Geschichtslehrer schwor 2024 die Teilnehmer auf den gemeinsamen Kampf gegen die USA ein. Im Sommer 2025 verfassten russische Schulkinder einen Dankesbrief an Kim Jong Un.
Hinzu kommt die Abschottung: Die ausländischen Kinder haben keinen regulären Internetzugang.
Was bezwecken Putin und Kim damit?
Offiziell verkaufen Moskau und Pjöngjang die Reisen als Kulturaustausch. Kim kann sein isoliertes Land als weltoffen präsentieren. Putin wiederum instrumentalisiert ukrainische Kinder als russische Botschafter – und versucht damit, die Annexion ukrainischer Gebiete zu legitimieren.
Besonders perfide: Die Reise in die Diktatur wird als Auszeichnung inszeniert. So können positive Ferienerinnerungen mit den politischen Botschaften der Regime verknüpft werden. Die ukrainische Menschenrechtsjuristin Katerina Raschewska warnt zudem vor der späteren Rekrutierung junger Menschen für russische Kriege.
Wie gross ist Putins Umerziehungsnetzwerk?
Das ukrainische Regional Center for Human Rights hatte bis Dezember 2025 insgesamt 165 Kinderlager dokumentiert, die meisten in Russland und Belarus. Seit Kriegsbeginn sollen laut Kiew rund 20'000 Kinder verschleppt worden sein. Moskau spricht von Evakuierungen.
Ob die beiden Kinder im Fall Songdowon Opfer rechtswidriger Deportationen wurden, ist laut Raschewska nicht ausreichend belegt. In ihrer politischen Indoktrination und Militarisierung sieht sie dennoch Verstösse gegen internationales Recht.