Das Regime in Pjöngjang ergreift nach der Verhängung von Sanktionen eine Vergeltungsmassnahme gegen die Schweiz. Das diplomatische Büro in Pjöngjang wird bereits wieder geschlossen.

Darum gehts Nordkorea fordert den Leiter des Schweizer diplomatischen Büros auf, das Land binnen 48 Stunden zu verlassen

Zuvor verhängte die Schweiz am 4. November 2026 Sanktionen gegen eine Ferienkolonie, die am Transfer und an der Umerziehung ukrainischer Kinder aus besetzten Gebieten beteiligt sein soll

Das seit 2020 geschlossene Büro war vor gut einem Monat wiedereröffnet worden; nach Cassis’ Besuch Ende Oktober strebte die Schweiz einen direkten Dialog und normalisierte Beziehungen an

Yannick Weber Blick Newsdesk

Der Schweizer Aussenminister (65) Ignazio Cassis war Ende Oktober nach Nordkorea gereist, um neue diplomatische Beziehungen aufzubauen. Diese hielten nicht lange.

Am Mittwoch gab die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA bekannt, dass der Leiter des Schweizer diplomatischen Büros, Astier Sylvain, aufgefordert worden sei, das Land innerhalb von 48 Stunden zu verlassen.

Erst im Oktober wiedereröffnet

Das Regime hatte bereits am Dienstag gedroht, gegen das Büro vorzugehen. Es war erst vor etwas mehr als einem Monat wiedereröffnet worden, nachdem es seit der Covid-Pandemie im Jahr 2020 geschlossen gewesen war.

Der Grund für den Krach: Die Schweiz hat am 4. November 2026 Sanktionen gegen ein nordkoreanisches Ferienlager verhängt, das verdächtigt wird, am Transfer und an der Umerziehung ukrainischer Kinder aus besetzten Gebieten beteiligt zu sein. Das gefiel Pjöngjang überhaupt nicht.

Ende Oktober hatte das EDA nach der Reise von Ignazio Cassis nach Nordkorea erklärt, Ziel dieses Besuchs sei es gewesen, «eine Schweizer diplomatische Präsenz in einem neuen Format wiederherzustellen, die bilateralen politischen Beziehungen zu normalisieren und den direkten Dialog mit den nordkoreanischen Behörden wieder aufzunehmen».