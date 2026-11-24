Erst vor wenigen Wochen wurde die Botschaft in Pjöngjang wiedereröffnet. Nun fordert die einflussreiche Schwester des Staatschefs bereits wieder ihre Schliessung.

Darum gehts Aussenminister Ignazio Cassis reiste im Oktober nach Nordkorea.

Während seines Besuchs wurde die Schweizer Botschaft in Pjöngjang eröffnet.

Nun könnte sie wegen Schweizer Sanktionen gegen ein nordkoreanisches Kinderlager bereits wieder geschlossen werden.

Simone Steiner Bundeshausredaktorin

Vor wenigen Wochen besuchte Aussenminister Ignazio Cassis (65) Nordkorea. Während seines Besuchs wurde die Schweizer Botschaft in der Hauptstadt Pjöngjang wiedereröffnet. Doch nun bahnt sich bereits ein diplomatischer Zwist an. Kim Yo Jong, die einflussreiche Schwester von Staatschef Kim Jong Un, droht mit der Schliessung des Büros. Grund dafür sind Schweizer Sanktionen gegen ein nordkoreanische Ferienlager für Kinder.

«Meiner Meinung nach hat die diplomatische Vertretung der Schweiz spontan ihre Daseinsberechtigung verloren», erklärte Kim Yo Jong laut der staatlichen nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA am Dienstagabend. Sie kritisierte die Sanktionen, die die Schweiz am 4. November gegen das «Songdowon International Children’s Camp» in Nordkorea verhängt hat. Sie werde dem Aussenministerium raten, die Frage des Abzugs des Schweizer Diplomatenbüros zu prüfen und eine angemessene Massnahme zu ergreifen, fügte sie hinzu. Das Ferienlager soll mit russlandnahen Gruppen zusammengearbeitet haben, um Kinder aus den von Russland besetzten Gebieten der Ukraine zu verlegen.

Die Schweiz hatte Anfang November das 21. Sanktionspaket der Europäischen Union gegen Russland übernommen. Die darin enthaltenen Massnahmen hatte die EU bereits im vergangenen Juli erlassen. Die Übernahme von EU-Sanktionen durch die Schweiz ist Kim Yo Jong ein Dorn im Auge. «Es ist sehr zweifelhaft, dass wir in unseren Beziehungen zu Bern etwas erreichen können, wenn Bern der Linie von London und Brüssel folgt und die Souveränität von Nordkorea sowie die Freiheit und die Menschenrechte ihres Volkes leugnet», urteilte sie in der Mitteilung.

Auch in der Schweiz regte sich Widerstand

Die Reise von Cassis Ende Oktober war historisch. Zuletzt hatte Micheline Calmy-Rey (81) das Land vor 23 Jahren besucht. Das EDA schrieb in seiner Mitteilung, man wolle die «direkten Kontakte» pflegen und den «politischen Dialog» fördern. Der Betrieb der Botschaft in Pjöngjang kostet 900’000 Franken pro Jahr. Beschäftigt sind dort ein Diplomat und zwei lokale Angestellte.

In der Politik stiess die Wiedereröffnung des Büros Ende Oktober auf Kritik. Der Mitte-Nationalrat Gerhard Pfister (64) fragte in einer Interpellation nach den Gründen, den Zielen und der Wirksamkeit. Es stelle sich die Frage, ob Nordkorea tatsächlich ein Land sei, für das Steuergelder aufgewendet werden sollten.