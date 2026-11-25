Kim Jong Un ist längst nicht mehr der isolierte Diktator, der auf Zugeständnisse aus Washington hoffen muss. Mit einem wachsenden Atomwaffenarsenal und Putin an seiner Seite fordert Nordkorea den Westen zunehmend heraus.

Darum gehts Nordkorea knüpft Gespräche mit den USA an die Anerkennung seines Atomprogramms durch Washington

Nordkorea liefert Russland Waffen und Soldaten und erhält dafür Einnahmen und Unterstützung

Nordkorea baut sein Atomarsenal aus und finanziert Waffenprogramme mit Angriffen auf Kryptobörsen

Daniel Macher Redaktor News

«Sie haben viele Atomwaffen, aber kaum Telefonverbindungen.» So beschrieb Donald Trump (80) auf einer Asienreise im vergangenen Jahr die schwierige Kommunikation mit Nordkorea. Seither hat sich an der Beziehung zwischen Washington und dem international isolierten Land wenig verbessert. Im Gegenteil: Machthaber Kim Jong Un (42) zeigt dem Westen immer häufiger die kalte Schulter, wenn es um diplomatische Bemühungen geht.

Auch die Schweiz bekommt Kims zunehmend selbstbewusstes Auftreten zu spüren: Nur wenige Wochen nach der Wiedereröffnung des Schweizer Diplomatiebüros in Pjöngjang muss dessen Leiter das Land wieder verlassen.

Doch warum tritt Kim Jong Un plötzlich so selbstbewusst auf? Und weshalb scheint er den Westen immer weniger zu fürchten? Dahinter stecken vor allem fünf Entwicklungen.

1 Trump läuft bei Kim ins Leere

Während seiner ersten Amtszeit traf Donald Trump Kim Jong Un dreimal persönlich. Die Gipfel sorgten für historische Bilder, brachten aber keinen Durchbruch. Seitdem ist der Gesprächsfaden abgerissen. Bei neuen Kontaktversuchen der US-Regierung blieb eine Antwort aus. Ein über einen nordkoreanischen Diplomaten übermittelter Brief soll ungeöffnet zurückgewiesen worden sein, wie das «Wall Street Journal» berichtet.

Auch Trumps jüngster Versuch, ein Treffen zu arrangieren, scheiterte. Kim knüpft Gespräche inzwischen an Bedingungen, die Washington nicht akzeptieren will. Vor allem verlangt Pjöngjang, dass die USA sein Atomprogramm als Realität hinnehmen.

2. Putin gibt Kim Rückendeckung

Einer der wichtigsten Gründe für Kims neues Selbstbewusstsein ist die Annäherung an Russland. Seit Moskaus Angriff auf die Ukraine 2022 liefert Nordkorea Munition und Raketen für den russischen Krieg. Zudem schickte Pjöngjang Tausende Soldaten, die an der Seite russischer Truppen kämpften.

Im Gegenzug erhält das Regime Einnahmen und politische Unterstützung. 2024 besiegelten Kim und Wladimir Putin (73) ihre Partnerschaft mit einem Beistandspakt, wie die US-Plattform Congressional Research Service (CRS) berichtet: Wird eines der Länder angegriffen, soll das andere militärische Hilfe leisten.

3. Kim rüstet massiv auf

Nordkoreas Atom- und Raketenprogramm ist weiter gewachsen. Wie viele Atomsprengköpfe das Land besitzt, ist unklar: Das «Wall Street Journal» nennt rund 60, südkoreanische Angaben sprechen von deutlich höheren möglichen Beständen. Unbestritten ist, dass Pjöngjang an leistungsfähigeren Trägersystemen arbeitet. Besonders wichtig sind Interkontinentalraketen mit Feststoffantrieb. Nordkorea hat zudem Raketen getestet, die nach US-Einschätzung das gesamte amerikanische Festland erreichen können.

4. Der grosse Cyberraub

Trotz internationaler Sanktionen findet Nordkorea Wege, Geld für sein Regime und seine Waffenprogramme zu beschaffen. Eine wichtige Einnahmequelle sind Cyberangriffe auf Kryptobörsen. Besonders spektakulär war der Angriff auf Binance Ende Oktober 2026: Dabei wurden digitale Vermögenswerte im Wert von mehr als sechs Milliarden Dollar gestohlen. Das FBI machte Nordkorea dafür verantwortlich. Ein Teil der Beute konnte eingefroren werden – die Rückverfolgung läuft weiter.

5. China lässt Kim mehr Spielraum

Neben Russland bleibt China der wichtigste wirtschaftliche Rückhalt Nordkoreas. Peking will verhindern, dass das Nachbarland kollabiert und eine Flüchtlingskrise oder eine stärkere US-Präsenz an seiner Grenze entsteht. Zugleich drängt China öffentlich weniger stark auf eine Denuklearisierung.

Die Unterstützung scheint sich auch wirtschaftlich auszuzahlen: Laut dem «Wall Street Journal» ist Nordkoreas Wirtschaft im vergangenen Jahr um 3,5 Prozent gewachsen – bereits das dritte Jahr in Folge mit einem Wachstum von mehr als drei Prozent. Für eines der am stärksten sanktionierten Länder der Welt ist das bemerkenswert. Die Rückendeckung aus Peking und Moskau verschafft Kim damit nicht nur aussenpolitisch, sondern auch wirtschaftlich zusätzlichen Spielraum.

Kim Jong Un hat offenbar wenig Interesse daran, sein Atomprogramm aufzugeben. Solange Putin und China dem Regime den Rücken stärken, dürfte es für den Westen immer schwieriger werden, den Machthaber in Pjöngjang unter Druck zu setzen. Washington muss sich deshalb zunehmend mit der Möglichkeit auseinandersetzen, dass Nordkorea dauerhaft eine Atommacht bleiben könnte.