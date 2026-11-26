Nordkorea hat seine Militärhilfe für Russland laut dem ukrainischen Militärgeheimdienst vorerst eingestellt. Das berichtet die «Bild». Auslöser soll ein russisches Vermittlungsangebot im Konflikt mit Südkorea gewesen sein.

Darum gehts Laut ukrainischem Militärgeheimdienst stoppt Nordkorea vorerst Waffenlieferungen an Russland

Nordkorea entsandte rund 14'000 Soldaten zur Unterstützung Russlands, über 6000 sollen tot sein

Pjöngjang forderte eine Erklärung zu Moskaus Angebot, zwischen Nord- und Südkorea zu vermitteln

Mattia Jutzeler Redaktor News

Keine Raketen und Artilleriegranaten aus Nordkorea mehr für die russischen Streitkräfte. Pjöngjang stellt vorerst die gesamte Militärhilfe für Moskau ein. Das berichtet die «Bild» unter Berufung auf den ukrainischen Militärgeheimdienst.

Demnach hat Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un (42) entschieden, bis auf Weiteres keine Waffen mehr an die Front in der Ukraine zu liefern. Sogar russische Militärflugzeuge sollen den nordkoreanischen Luftraum derzeit nicht mehr nutzen dürfen, heisst es im Bericht weiter.

Damit verliert Wladimir Putin (74) womöglich einen seiner wichtigsten Unterstützer. 2024 schlossen beide Länder eine strategische Militärpartnerschaft. Noch im September betonte der Kreml-Chef die enge Freundschaft zwischen den beiden Ländern.

Russland wollte im Korea-Konflikt vermitteln

Neben Waffenlieferungen entsandte Nordkorea laut aktuellen Angaben auch rund 14’000 Soldaten zur Unterstützung Russlands in der Ukraine. Mehr als 6000 von ihnen sollen getötet worden sein. Ob die restlichen Soldaten jetzt abgezogen werden, geht aus den Geheimdienstangaben nicht hervor.

Grund für die Einstellung der Militärhilfe soll eine Äusserung von Russlands Vize-Aussenminister Andrei Rudenko im Oktober gewesen sein. Dieser habe erklärt, Moskau wolle dabei helfen, die Spannungen zwischen Nord- und Südkorea abzubauen.

Diese Aussage stand für Pjöngjang offenbar im Widerspruch zum engen Bündnis der beiden Länder. Nordkorea hatte von Moskau eine Erklärung verlangt. Falls es eine solche Aussprache gab, war diese für Kim Jong Un wohl nicht zufriedenstellend.