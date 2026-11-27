Russische Jet-Drohnen setzen die ukrainische Flugabwehr immer weiter unter Zeitdruck. Nun hat die Ukraine erstmals eine solche Drohne mit dem neuen Lasersystem Blysk ausser Gefecht gesetzt.

Wie die Ukraine mit «Blitz»-Laser den russischen Drohnen-Terror abwehren will

Wie die Ukraine mit «Blitz»-Laser den russischen Drohnen-Terror abwehren will

Darum gehts Die Ukraine hat erstmals eine russische Jet-Drohne mit dem Lasersystem Blysk abgeschossen

Russische Jet-Drohnen fliegen bis zu 600 km/h und greifen Städte sowie die Energieversorgung an

Das System wird zum Schutz kritischer Infrastruktur getestet, eine Serienproduktion ist noch offen

Janine Enderli Redaktorin News

Die ukrainische Armee hat erstmals eine russische Jet-Drohne mit einer Laserwaffe abgeschossen. Der Erfolg markiert einen Meilenstein im Verteidigungskampf gegen die täglichen Luftangriffe Russlands, wie ein hochrangiger Militärberater von Präsident Wolodimir Selenski (48) am Mittwoch erklärte.

Bei einer Jet-Drohne handelt es sich um einen düsengetriebenen Kamikaze-Flugkörper, der bis zu 600 Kilometer pro Stunde erreicht. Damit sind diese Modelle rund dreimal so schnell wie herkömmliche Propellerdrohnen vom Typ Shahed beziehungsweise Geran-2. Russland setzt die schnellen Jet-Varianten seit mehreren Monaten regelmässig ein, um die ukrainische Flugabwehr unter Zeitdruck zu setzen.

Blysk soll kritische Infrastruktur schützen

Die Abwehr gelang laut Berater Serhii «Flash» Beskrestnow mit dem neu entwickelten Laserverteidigungssystem Blysk (ukrainisch für «Blitz» oder «Glanz»), das vom ukrainischen Rüstungsunternehmen Carmine Sky hergestellt wurde. Ein gebündelter Hochenergie-Laserstrahl erhitzt dabei gezielt empfindliche Komponenten der Drohne – etwa Treibstofftank, Sprengkopf oder Steuerungselektronik –, bis das Flugobjekt binnen Sekunden abstürzt.

«Die Technologie für Laserverteidigungssysteme wird im Rahmen des Programms Private Air Defense entwickelt», so Beskrestnow. Bereits rund 100 Unternehmen aus der Ukraine beteiligen sich an der staatlich geförderten Initiative.

Noch keine Entwarnung

Seit Anfang 2026 setzt Russland zunehmend düsengetriebene Drohnen wie die Modelle Geran-4 und Geran-5 ein. Diese erreichen nicht nur höhere Geschwindigkeiten, sondern fliegen auch in grösseren Höhen als normale Propellerdrohnen. Für Abwehrteams mit Maschinengewehren sind sie dadurch kaum noch erreichbar. Russland nutzt die Drohnen verstärkt für gezielte Angriffe auf ukrainische Städte sowie die Energie- und Wasserversorgung.

Die erfolgreiche Abwehr einer Geran-Drohne mit dem Lasersystem Blysk zeigt, wie die Ukraine ihre Verteidigungsstrategie an die wachsenden technologischen Herausforderungen anpasst. «Tests sind im Gange, bei denen Laser kritische Infrastruktureinrichtungen schützen», betonte Beskrestnow. Zugleich warnte er, dass es noch zu früh sei, um von einer Serienproduktion der Laser zu sprechen.

Lasersysteme werden immer wichtiger

Massenangriffe und ihre Abwehr werden auch in Zukunft immer wichtiger. Bisher musste die Ukraine oft teure Flugabwehrraketen einsetzen, um vergleichsweise günstige Drohnen abzuschiessen – ein ungleiches Kostenverhältnis, das die Streitkräfte stark belastet.

Laserwaffen könnten dieses Problem entschärfen: Solange genügend Strom vorhanden ist, kostet ein einzelner «Schuss» nur wenige Franken oder Dollar, und das Magazin geht praktisch nie leer. In verschiedenen Ländern, darunter Israel, wird derzeit ebenfalls an einem Laserabwehrsystem gearbeitet. Dieses soll die Abwehrfähigkeit verstärken, wenn grosse Drohnensalven auf ein Gebiet zufliegen.