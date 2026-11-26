Die ukrainische Armee hat eine erste Lieferung deutscher Lynx-Schützenpanzer erhalten. Dank programmierbarer Munition und eines modularen Aufbaus ist der Panzer von Rheinmetall vielseitig einsetzbar und soll besonders bei der Drohnenabwehr helfen.

Darum gehts Die Ukraine hat mehrere deutsche Lynx-Schützenpanzer erhalten, die genaue Zahl ist nicht bekannt

Die 30-Millimeter-Kanone verschiesst programmierbare Granaten, die vor Zielen Schrapnellwolken freisetzen

Dank modularer Bauweise kann der Lynx für verschiedene Einsätze in andere Varianten umgebaut werden

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Wellen von Drohnenangriffen überrollen die Ukraine. Russland schlägt mit einer Vielzahl von unbemannten Luftfahrzeugen zu – von kleinen, aus der Ferne über Kamerasicht gesteuerten FPV-Drohnen, über Glasfaserdrohnen, die sich der Funkortung entziehen bis hin zu jetgetriebenen Einweg-Angriffsdrohnen. Nun hat die Ukraine eine weitere Antwort auf die Drohnenangriffe. In einer ersten Lieferung hat die ukrainische Armee mehrere deutsche Lynx-Schützenpanzer erhalten, die in erster Linie die russischen Drohnen stoppen sollen.

Das 18. Armeekorps der Ukraine gab am Dienstag in den sozialen Medien bekannt, dass die 21. Separate Mechanisierte Brigade erste Lynx-Fahrzeuge im Rahmen eines Vertrags, den der Rüstungskonzern Rheinmetall im Januar öffentlich bekannt gegeben hatte, erhalten habe. Wie viele Panzer genau geliefert wurden, ist nicht bekannt. Die ukrainischen Besatzungen hatten zuvor in Deutschland trainiert und sich zum technisch anspruchsvollen Panzer ausbilden lassen, hiess es in der Erklärung weiter. Besonders lobten die Soldaten dabei den Schutz, die Beweglichkeit, die Bewaffnung und den Platz im Fahrzeug.

Mit programmierbarer Luftsprenggranate bestückt

Der Lynx KF41 wiegt rund 44 Tonnen und bietet Platz für drei Besatzungsmitglieder und acht Soldaten, heisst es auf der Webseite von Rheinmetall. Dank eines 1140 PS starken Motors erreichen die Panzer eine Höchstgeschwindigkeit von rund 70 km/h. Ausgestattet sind die Fahrzeuge mit einem Lance-2-Turm, der über eine automatische 30-Millimeter-Kanone verfügt. Laut dem Unternehmen handelt es sich dabei um ein Mehrzwecksystem mit einer Drohnenabwehr-Aufrüstung.

Die Kanone verschiesst dabei Rheinmetalls programmierbare Luftsprenggranate «Advanced Hit Efficiency And Destruction» (Ahead). Diese setzt kurz vor dem Ziel eine Schrapnellwolke frei, wodurch die Trefferwahrscheinlichkeit drastisch erhöht wird, berichtet das Fachmagazin «The War Zone». Besonders kleinere, tieffliegende Luftziele wie Drohnen, Raketen und Mörsergranaten, aber auch Soldaten in Deckung können damit präzise bekämpft werden. Ein Computer im Fahrzeug berechnet bei jedem Ziel die exakte Entfernung für einen Treffer der Granate. Die Reichweite der Kanone liegt bei etwa 2,9 Kilometern.

Modularer Aufbau für vielfältigen Einsatz

In einer fernsteuerbaren Waffenstation kann der Lynx-Panzer zudem etwa mit einem 12,7-Millimeter-Maschinengewehr und optional Panzerabwehrlenkflugkörpern bestückt werden. Das Fahrzeug setzt laut Hersteller damit auf ein aktiv-reaktives und modulares Schutzkonzept.

Besonders besticht der Lynx KF41 durch flexible Einsatzmöglichkeiten dank seines modularen Aufbaus. Durch ein Fahrmodul und ein austauschbares Missionsmodul lassen sich die Panzer der Lynx-Produktionslinie ganz nach Bedarf in verschiedene Fahrzeugvarianten umwandeln.

Ungarn und Italien, die bereits Lieferungen des deutschen Panzers erhalten haben, nutzen den modularen Aufbau für eigene Variationen, wie das Fachmagazin «Europäische Sicherheit & Technik» (Esut) berichtet. Ungarn lässt inzwischen eine Variante des Lynx mit einem 120-Millimeter-Mörsersystem realisieren. Italien wiederum plant unter anderem Lynx-Varianten für die schwere Aufklärung mit einer 120-Millimeter-Kanone – zur Luftverteidigung und Panzerabwehr. Auch für die Ukraine würden sich im Kampf gegen die russischen Drohnen damit vielfältige Abwehrmöglichkeiten bieten.