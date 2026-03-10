Sind Mullahs Schuld an toten Zivilisten?

Hegseth verteidigt sich gegen Vorwürfe, wonach die USA Zivilisten gezielt getötet hätten. «Wir nehmen diese Dinge sehr ernst und untersuchen sie sehr ernsthaft», sagt er. Die Iraner hätten Raketenabschussrampen in der Nähe von Schulen und Spitälern platziert. «So funktionieren sie.»

Zum Kriegsverlauf sagt er weiter: «Der Feind passt sich an, wir passen uns auch an.» Nächste Frage: Trump habe ein früheres Ende des Iran-Kriegs angedeutet. Was ist der Plan der Trump-Regierung für die Zeit danach. Hegseth unterstreicht, dass die USA vor allem die Einschränkung der iranischen Nuklearkapazitäten im Blick hätten. «Das ist das Hauptziel dieser Operation.» Anschliessend verlassen Hegseth und Generalstabschef Dan Caine das Podium.