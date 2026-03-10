Türkei stationiert US-Patriot-System im Südosten

Von Sandra Marschner, Redaktorin am Newsdesk

Die Türkei setzt nun auf verstärkten Schutz angesichts des Iran-Kriegs. In der Provinz Malatya, im Südosten der Türkei, wurde nun ein US-Patriot-System stationiert. Das gab das türkische Verteidigungsministerium in einem Beitrag auf X bekannt. «Angesichts der jüngsten Entwicklungen in unserer Region werden notwendige Massnahmen zur Sicherung unserer Grenzen und unseres Luftraums ergriffen, und wir stehen in Konsultationen mit der Nato und unseren Verbündeten», hiess es weiter in der Mitteilung.

Zuvor hatte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan den Iran vor weiteren «provokativen Schritten» gewarnt, nachdem eine ballistische Rakete in den türkischen Luftraum eingedrungen war. Der Iran bestritt später, eine Rakete in Richtung Türkei abgefeuert zu haben. Der Sprecher des iranischen Aussenministeriums, Esmaeil Baghaei, sprach von einer «False-Flag-Operation».