Angesichts des Iran-Kriegs und den Auswirkungen in der Region fordert China, die Sicherheit in der wichtigen Schifffahrtsstrasse von Hormus zu gewährleisten.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Iran droht Schliessung der Strasse von Hormus, Sicherheitsbedenken steigen

Meerenge transportierte 2023 fast 30 Prozent des verschifften Weltöls

China betont Energiesicherheit, fordert stabile Lieferungen für die Weltwirtschaft War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Energiesicherheit sei wichtig für die Weltwirtschaft, sagte Aussenamtssprecherin Mao Ning in Peking. Alle Seiten sollten stabile Energielieferungen gewährleisten. «China wird notwendige Massnahmen ergreifen, um seine Energiesicherheit zu wahren», sagte Mao.

Die Meerenge zwischen dem Iran und dem Oman gilt als eine der wichtigsten Routen der Seefahrt weltweit. Sie ist die einzige Verbindung des Persischen Golfs mit den Weltmeeren. Am Golf von Persien liegen bedeutende Ölförderländer, neben dem Iran Saudi-Arabien, Irak, Kuwait, Katar, Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate. Nach Angaben der Internationalen Energie-Agentur (IEA) wurde 2023 nahezu 30 Prozent des weltweiten verschifften Öls über die Strasse von Hormus transportiert.

Neue Drohungen aus dem Iran schüren Sicherheitsbedenken. Die Meerenge sei geschlossen, sagte Ebrahim Dschabari, Brigadegeneral und hochrangiger Berater der iranischen Revolutionsgarden im Staatsfernsehen. «Die Schiffe aller, die passieren wollen, werden von den Helden der Marine der Revolutionsgarden und der Armee in Brand gesetzt», drohte er. «Nicht einen einzigen Tropfen Öl werden wir ihnen erlauben zu transportieren.»