USA bombardieren den Iran die dritte Nacht in Folge

In der Nacht auf Dienstag greifen die USA iranische Ziele an, um den Einfluss Teherans in der Strasse von Hormus zu brechen. Donald Trump will die Durchfahrt künftig mit 20 Prozent der Fracht belasten.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft USA fliegen dritte Nacht in Folge Luftangriffe gegen den Iran

Trump plant, Schiffe in der Strasse von Hormus zu belasten

Crewmitglied stirbt bei Angriff auf Tanker aus den Emiraten

Donald Trump (80) will die Strasse von Hormus «übernehmen» und von Schiffen Geld verlangen. Dafür muss die US-Armee aber zuerst den iranischen Einfluss brechen. In der Nacht auf Dienstag flogen die USA deshalb erneut Luftangriffe im Iran.

«Heute begann das US-Zentralkommando auf Anweisung des Oberbefehlshabers mit der dritten Nacht in Folge, in der Luftangriffe gegen den Iran durchgeführt wurden», schrieb das zuständige US-Regionalkommando Centcom auf X. «Diese Angriffe werden den iranischen Streitkräften weiterhin schwere Verluste zufügen und ihre Fähigkeit einschränken, unschuldige Zivilisten und die Handelsschifffahrt in der Strasse von Hormus anzugreifen.»

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Trump machte keine Angaben zum Zeitplan der neuen „militärischen Auseinandersetzung» mit dem Iran. Doch der US-Präsident erwartet, dass die USA eine Entschädigung für die Rolle als «Schutzengel der Meerenge» erhalten. Konkret will Trump die Durchfahrt mit 20 Prozent der beförderten Fracht belasten.

Laut dem Sender CNN waren in der Nacht auf Dienstag in verschiedenen iranischen Städten im Süden des Landes Explosionen zu hören. Der Iran attackierte seinerseits Frachtschiffe und amerikanische Einrichtungen in der Region. Zwei Tanker der Vereinigten Arabischen Emirate wurden von Raketen getroffen. Dabei starb ein Crewmitglied.