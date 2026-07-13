Trump will Strasse von Hormus «übernehmen»

US-Präsident Donald Trump will die Strasse von Hormus wieder übernehmen und dabei Gelder für den Schutz von passierenden Schiffen verlangen. Gegen den Iran verhängt er eine Blockade.

US-Präsident Donald Trump (80) hat angekündigt, dass die USA die strategisch wichtige Strasse von Hormus unter ihre Kontrolle bringen wollen. Auf Truth Social schrieb er: «Wir werden die Meerenge behalten und sie wahrscheinlich kontrollieren.» Die USA würden dabei zum «Schutzengel der Meerenge», allerdings fordere er eine finanzielle Entschädigung für den Einsatz: «Wir werden dafür bezahlt werden, sie zu bewachen.»

Konkret verlangt der US-Präsident Gelder für den Schutz der passierenden Schiffe in der Höhe von 20 Prozent der beförderten Fracht. Diese Abgaben seien für «die Gewährleistung von Sicherheit und Schutz in diesem äusserst instabilen Teil der Welt erforderlich». Somit sollen alle Länder die Meerenge «fair und ungehindert nutzen» können.

Iranische Schiffe würden blockiert werden, wie Trump schreibt. «Wir führen die ‹IRANISCHE BLOCKADE› wieder ein – so genannt, weil sie lediglich iranische Schiffe oder Kunden daran hindert, die Meerenge zu befahren oder zu verlassen.»

Strasse von Hormus für Iran « wichtiger als Dutzende Atombomben»

In der Nacht auf Montag flogen die USA erneut grosse Angriffe auf das Land. Für den Iran ist die Kontrolle über die wichtige Handelsroute zentral, wie der hochrangige iranische Militärberater Mohsen Rezai (71) in einem Statement erklärte. Laut Rezai sei die Strasse von Hormus «wichtiger als Dutzende Atombomben». Die Islamische Republik Iran würde die Meerenge «schützen».

Bereits im Juni drohte Trump mit einer Maut für die Nutzung der Meerenge, falls die Verhandlungen mit dem Iran scheitern. Teheran reagierte scharf: In einer Videobotschaft erklärte ein Sprecher des iranischen Militärs, dass die USA «unter keinen Umständen» in der Region eingreifen dürften. Kooperationen der Golfstaaten mit Washington würden als «Kriegshandlung» gewertet.