Trump bekräftigt Regimewechsel und droht schon wieder

Von Janine Enderli, Redaktorin am Newsdesk

Aus den USA kommen weiter widersprüchliche Signale zur Bewältigung des Konflikts mit dem Iran. US-Präsident Donald Trump sprach in der Nacht von einem «Regimewechsel», den die USA im Iran eingeleitet haben. Am Montagmittag hat der Republikaner zwar erneut bekräftigt, dass ein Deal mit dem Iran kurz bevorstehe, im gleichen Atemzug droht er den Iranern jedoch heftig.

Auf Truth Social schreibt Trump: «Die Vereinigten Staaten von Amerika führen ernsthafte Gespräche mit einem neuen und vernünftigeren Regime, um unsere Militäroperationen im Iran zu beenden. Es wurden grosse Fortschritte erzielt, aber sollte aus irgendeinem Grund nicht bald eine Einigung erzielt werden – die wir aber wahrscheinlich erzielen werden – werden wir unseren angenehmen Aufenthalt im Iran beenden, indem wir alle Kraftwerke, Ölquellen und die Insel Charg (und möglicherweise alle Entsalzungsanlagen!), die wir bisher bewusst nicht angegriffen haben, sprengen und vollständig zerstören.»

Dies werde eine Vergeltung sein für die «vielen US-Soldaten und andere», die der Iran während der 47-jährigen Schreckensherrschaft des alten Regimes massakriert und getötet habe.

Aktuell läuft in den USA eine grosse Diskussion über den Einsatz von Bodentruppen. Der Iran behauptet sogar, genaue Invasionspläne der Amerikaner zu kennen, wie mein Kollege Daniel Kestenholz in diesem Artikel dargelegt hat.