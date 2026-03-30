Während Pakistan zwischen Washington und Teheran vermittelt, wirft der Iran den USA vor, eine Invasion vorzubereiten. Das Pentagon prüft laut «Washington Post» Bodeneinsätze. Die staatsnahe iranische «Tehran Times» will sogar den Acht-Punkte-Invasionsplan Trumps kennen.

Daniel Kestenholz Redaktor Nachtdienst

Verhandlungen am Tag, Truppenverlegungen in der Nacht: Während die USA und der Iran offiziell den Dialog suchen, wirft Teheran Washington laut Reuters vor, unter dem Deckmantel von Diplomatie eine Bodeninvasion vorzubereiten. Während man öffentlich über Verhandlungen spreche, bringe man gleichzeitig Truppen in Stellung.

Der iranische Parlamentspräsident Mohammad Bagher Ghalibaf (64) beschuldigte die USA, Signale über mögliche Verhandlungen zu senden, während sie gleichzeitig die Entsendung von Truppen planten.

Pentagon prüfe Bodeneinsätze

Ganz aus der Luft gegriffen sind die iranischen Vorwürfe nicht. Die «Washington Post» zitiert US-Beamte mit der Aussage, das Pentagon bereite sich auf wochenlange Bodenoperationen im Iran vor. Geplant seien Einsätze von Spezialkräften ebenso wie konventionelle Infanterieoperationen. Im Gespräch sei zudem die Übernahme der Kontrolle über die strategisch wichtige iranische Insel Kharg sowie Angriffe auf Küstengebiete nahe der Strasse von Hormus.

Laut der Zeitung könnte eine mögliche Bodenoperation bis zu zwei Monate dauern. Bereits jetzt wurden US-Marines in die Region entsandt. Tausende Soldaten der 82. US-Luftlandedivision sollen folgen.

Das Weisse Haus bestätigte, dass das Pentagon alles daran setze, Präsident Donald Trump (79) alle notwendigen Optionen bereitzustellen – betonte aber gleichzeitig, dass Trump noch keine finale Entscheidung getroffen habe.

Iran nennt konkreten Acht-Punkte-Plan

Die staatstreue iranische Zeitung «Tehran Times» veröffentlichte eine detaillierte Liste angeblicher US-Invasionspläne, wie das saudi-arabische Newsportal Al Arabiya berichtet. Unter Berufung auf nicht näher bezeichnete Quellen sollen folgende Szenarien geprüft werden:

Gezielte Tötung iranischer Führungspersönlichkeiten und hochrangiger Beamter

Angriffe auf die Infrastruktur iranischer Grossstädte

Eine Bodeninvasion mit dem Einmarsch von 4000 Oppositionskräften aus dem Nordwesten Irans

Der Einmarsch von 2500 US-Soldaten aus dem Südosten des Landes

Der Einmarsch von 2500 US-Soldaten aus einem nicht genannten Nachbarstaat

Nutzung der Flughäfen Bandar Abbas, Kermanshah, Urmia und Tabriz zur Truppenlandung

Luftlandung kleiner Kampfeinheiten (5–15 Soldaten) für gezielte Angriffe auf Raketenanlagen und nukleare Infrastruktur

Die Durchführung eines begrenzten nuklearen Angriffs auf militärische und nukleare Anlagen

Fronten verhärtet

Mehrere Punkte des Plans decken sich mit unabhängig bestätigten Informationen. Die Liste stammt aus einer staatsnahen Quelle und ist nicht unabhängig verifiziert – insbesondere der Punkt eines begrenzten Nuklearschlags gilt als iranische Rahmung ohne belegbare Grundlage.

Die Fronten bleiben verhärtet. Während Trump behauptete, die Iraner würden um einen Deal «betteln», gibt sich Teheran unbeugsam. Parlamentspräsident Ghalibaf liess in seiner Botschaft an die Nation keinen Zweifel: «Solange die Amerikaner die Kapitulation Irans anstreben, lautet unsere Antwort: Wir werden Demütigungen niemals hinnehmen.»