Wegen den IT-Ausfällen bei Flugverkehr, Banken, Tech-Konzernen und nun auch der NSA macht sich US-Präsident Donald Trump keine Sorgen.

Darum gehts In den USA kämpfen Flugverkehr, Banken, Tech-Konzerne und die NSA mit Computerproblemen

Trump beschwichtigt, Rubio sieht keine Hinweise auf Angriffe

Behörden nennen Update und Router als Ursachen

Gabriel Knupfer Redaktor News

In den USA kämpfen der Flugverkehr, Banken und Tech-Konzerne seit Tagen mit massiven Computerproblemen. Zuletzt erwischte es auch noch den Geheimdienst NSA, wo ein internes Kommunikationsnetzwerk ausfiel.

Doch für US-Präsident Donald Trump (80) ist das alles kein Problem. «So ist das, wenn man gross und mächtig ist und alles Geld der Welt hat. Da passieren solche Dinge eben. Das ist in Ordnung», sagte er in Manila (Philippinen), wie «The Guardian» berichtet. Trump besucht aktuell mehrere Länder in Asien.

Auch Rubio beschwichtigt

Auch Aussenminister Marco Rubio (55) beschwichtigt. Es gebe «keine Hinweise», dass die Ausfälle «miteinander in Zusammenhang stehen» oder auf «böswillige Akteure» zurückzuführen seien.

NSA-Direktor Jay Clayton (60) nannte ein Software-Update als möglichen Grund für den Ausfall des geheimen «NSA Net». Verkehrsminister Sean Duffy (55) hatte zuvor bereits für den Flugstopp am 13. November einen Cyberangriff ausgeschlossen. Schuld sei ein defekter Router in Arkansas gewesen, so die Flugbehörde FAA.

«Etwas schwer zu glauben»

Derweil gibt es Kritik aus den eigenen Reihen: Die Begründung für die Flugausfälle sei «etwas schwer zu glauben», sagte der republikanische Senator Josh Hawley (46). Die amerikanische Bevölkerung verdiene eine Erklärung der Vorfälle.

Auch die ehemalige Sprecherin des Weissen Hauses, Karoline Leavitt (29), wird nervös. «Ich überprüfe gerade mit ein wenig Sorge mein Bankkonto», sagte sie in der TV-Show «Fox & Friends». «Transparenz ist entscheidend.» Sie fordert nun eine offizielle Erklärung des Weissen Hauses.