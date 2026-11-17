Mehrere Nutzer von Apple-Diensten melden Störungen, Apple Pay, iCloud, App Store und Apple-Support sollen betroffen sein. Wann die Störungen behoben werden, steht noch in den Sternen.

Darum gehts Nutzer melden Störungen bei Apple Pay, iCloud, App Store und Apple-Support in der Schweiz aktuell

Auch in den USA gingen tausende Meldungen ein, Apple nennt bisher keinen Grund für die Ausfälle

Unklar ist, wann Apple-Dienste wieder laufen

Bernadette Hogg Redaktorin Wirtschaft

Wer aktuell mit dem iPhone bezahlen oder eine App herunterladen will, schaut mancherorts in die Röhre. Mehrere Nutzer melden derzeit Störungen bei verschiedenen Apple-Diensten, wie aus Meldungen auf Allestörungen.ch hervorgeht.

Betroffen sind offenbar gleich mehrere zentrale Anwendungen. Laut den Nutzerberichten hapert es beim Bezahldienst Apple Pay, beim Cloud-Speicher iCloud sowie im App Store. Auch der Apple-Support kämpft demnach mit Problemen.

Ausfälle auch in den USA

Nicht nur hierzulande kommt es zu Ausfällen. Auch in den USA gingen tausende Störungsmeldungen auf dem Trackingportal Downdetector ein, wie die «New York Post» berichtet. Apple nannte bislang keinen Grund für die Probleme. Wann die Dienste wieder reibungslos laufen, steht noch in den Sternen.

Bereits in den vergangenen Tagen trafen technische Pannen mehrere grosse Online-Anbieter. Am Donnerstag legten Störungen bei Microsoft Systeme in über 70 Ländern lahm. Betroffen waren Unternehmen, Behörden, Spitäler und zahlreiche Mitarbeitende. Erst am Samstag behob der Tech-Konzern die Probleme. Der Auslöser: Seit Juli schlummerte ein Programmierfehler unentdeckt in der Software.