Ab Donnerstag legte ein monatelang unentdeckter Programmierfehler Microsoft-Dienste wie Outlook und Teams lahm. Der weltweite Ausfall traf Spitäler, Behörden und Unternehmen. Jetzt hat sich Microsoft zur Ursache des globalen Chaos geäussert.

Darum gehts Ein Programmierfehler in Microsoft 365 legte ab Donnerstag weltweit Outlook und Teams lahm

Die im Juli geänderte Netzwerkkomponente blieb monatelang unauffällig und löste die Panne aus

Spitäler, Behörden und Firmen in über 70 Ländern waren betroffen, behoben war die Störung am Samstag

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Ab Donnerstagabend fanden sich weltweit Arbeitnehmer, Unternehmen, Behörden und Spitäler in mehr als 70 Ländern plötzlich mit massiven Problemen konfrontiert. Microsoft-Dienste wie Outlook und Teams fielen aus. Zur Kommunikation und zum Erfassen von Daten mussten wieder Telefon, Papier oder das Faxgerät verwenden werden. Am Samstag konnte Microsoft das Mega-Chaos im Netz wieder beheben.

Nun hat das Unternehmen in einer Mitteilung die Ursache des massiven Ausfalls erläutert. Wie ein Manager des US-Softwarekonzerns auf X mitteilte, hatte ein schwerwiegender Programmierfehler zur weltweiten Microsoft-Panne geführt. Demnach war eine bereits im Juli vorgenommene Softwareänderung an einer zentralen Netzwerkkomponente von Microsoft 365 die Ursache. Über mehr als drei Monate lief das System damit unauffällig – der Fehler blieb bei schwacher Last daher unbemerkt.

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Dominoeffekt verbreitete Programmierfehler

Doch am Donnerstag, zur Hauptgeschäftszeit in den USA, kam es zu einer Überlastung: Ein geplantes Update des Teammanagement-Programms Teams sowie ein zusätzliches technisches Problem reduzierten die Serverkapazität um 14 Prozent. Als erste Server unter dem Druck zusammenbrachen, verschärfte sich die Lage. Denn Microsofts automatische Steuerung leitete die Anfragen auf verbleibende Server um. Der Fehler breitete sich dabei in Form eines Dominoeffekts immer weiter auf den Servern aus. Innerhalb von zwei Stunden fielen nahezu alle Microsoft-365-Dienste weltweit aus.

Die Wiederherstellung dauerte nach Angaben des Microsoft-Managers dabei länger als üblich, da die Server, sobald sie wieder in Betrieb genommen wurden, sofort von dem aufgestauten Datenverkehr überlastet wurden und erneut nicht mehr reagierten. Bis Samstag musste Microsoft daher ein spezielles Reparatur-Update entwickeln, um die Server schrittweise neu zu starten.

In Deutschland sorgte ein Vorfall im Freizeitpark Phantasialand für Schlagzeilen: Eine ausgebliebene Warnmail durch die Microsoft-Panne führte dazu, dass ein automatisches Dosiersystem zu viel Chlor in einen Pool leitete, was 15 Gäste ins Spital brachte.