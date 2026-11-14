15 Menschen wurden am Freitag im Hotel Ling Bao des Phantasialands bei Köln verletzt. Eine Microsoft-Störung verhinderte Warn-E-Mails, die vor zu hoher Chlorbelastung im Pool warnten. Vier Gäste mussten ins Spital.

Darum gehts Im Hotel Ling Bao des Phantasialands nahe Köln wurden 15 Gäste durch zu viel Chlor verletzt

Outlook fiel wegen der Microsoft-Störung aus, Warnmails zum Chlorgehalt kamen nicht rechtzeitig an

Vier Betroffene mussten ins Spital, der Pool wurde sofort gesperrt und das Wasser ausgetauscht

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Weltweit legte eine massive Störung ab Donnerstagabend bei Microsoft Spitäler, Gerichte und Banken in 74 Ländern lahm. Dienste wie Outlook und Teams fielen aus – Arbeitnehmer, Unternehmen und Behörden mussten plötzlich wieder mit Papier arbeiten oder alte Faxgeräte hervorkramen. Am Samstag konnte Microsoft das Mega-Chaos im Netz wieder beheben.

Während in zahlreichen Büros plötzlich die Kommunikationsmöglichkeiten wegfielen, hatte die Microsoft-Panne auch weitreichende Folgen auf die Funktion ganz anderer Systeme. So kam es im Hotel «Ling Bao» im beliebten Freizeitpark Phantasialand nahe Köln zu einem drastischen Vorfall. 15 Menschen wurden am Freitag wegen einer Fehlfunktion des automatischen Chlor-Dosiersystems des Hotelpools verletzt, berichtet der Sender WDR. Der Freizeitpark bestätigte den Vorfall gegenüber dem Sender.

Vier Personen kamen ins Spital

Das Problem: Wichtige Warnmails über den Chlorgehalt im Wasser kamen wegen einer Störung des E-Mail-Programms Outlook nicht an. Denn das automatische Dosiersystem informierte auch über Abweichungen des Chlorgehalts vom Normbereich – allerdings nur per Mail. Den überschrittenen Chlorgehalt im Poolwasser bekam daher niemand mit.

Mehrere Hotelgäste hatten nach einem Bad im Pool über Atemwegsreizungen und Übelkeit geklagt. Für vier Betroffene endete der Freizeitparkbesuch im Spital. Das Becken wurde nach dem Vorfall sofort gesperrt und das Wasser ausgetauscht. Inzwischen ist der Pool jedoch wieder in Betrieb, wie die Feuerwehr dem WDR mitteilte.