Nach einem massiven weltweiten IT-Ausfall funktionieren die Dienste von Microsoft wieder. Die Störung legte Spitäler, Gerichte und Banken in 74 Ländern lahm.

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Microsoft hat das Mega-Chaos im Netz behoben. Alle betroffenen Kunden haben wieder Zugriff auf Dienste wie Outlook und Teams. Das teilte der US-Konzern am Samstagmorgen mit. Auf der Statusseite heisst es: «Wir haben unsere Bemühungen abgeschlossen, das zugrunde liegende Problem des Vorfalls zu beheben, und den Dienst für die verbleibenden betroffenen Kunden und Regionen wiederhergestellt.»

Die Störung begann am Donnerstag in den USA. Sie legte weltweit Regierungen und Unternehmen lahm. Innert einer Stunde gingen Ausfallmeldungen aus 74 Ländern ein. Spitäler in Grossbritannien mussten plötzlich wieder mit Papier arbeiten. Gerichte kramten alte Faxgeräte hervor.

Ausfall zeigt enorme Abhängigkeit

Am Freitag entschuldigte sich Microsoft für den Ausfall. Der Konzern betonte, die Störung sei «nicht auf Cyberangriffe oder künstliche Intelligenz-Agenten zurückzuführen». Vielmehr löste eine fehlerhafte Netzwerkänderung das Problem aus. «The Guardian» stuft den Vorfall als einen der schwerwiegendsten IT-Ausfälle der letzten Jahre ein.

Die Krise ruft nun Experten auf den Plan. Sie warnen vor der enormen Abhängigkeit von Tech-Giganten. Tim Clement-Jones vom britischen Oberhaus sagt gegenüber «The Guardian»: «Das ist ein ‹Hab ich es nicht gesagt›-Moment.» Informatikprofessor Jeremy Singer von der Uni Glasgow ergänzt: «Dieses Problem zeigt, wie stark wir uns auf die digitale Infrastruktur eines einzigen Unternehmens verlassen. Es könnte dazu führen, dass wir mehr Widerstandsfähigkeit in unserem IT-Ökosystem fordern.»