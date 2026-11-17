Das interne Kommunikationsnetz «NSA Net» der US-Geheimdienstbehörde NSA ist laut CNN ausgefallen. Die Behörde prüft das Ausmass der Störung.

Janine Enderli Redaktorin News

Das interne Kommunikationsnetzwerk der US-Geheimdienstbehörde NSA ist ausgefallen. Das berichten sechs Personen, die mit dem Vorfall vertraut sind, gegenüber CNN.

Über das streng geheime Netzwerk mit dem Namen «NSA Net» tauschen Mitarbeiter vertrauliche Informationen aus. Hinweise auf einen Cyberangriff gibt es derzeit nicht.

Die Behörde untersucht nun offenbar das Ausmass der Störung. Um den Betrieb aufrechtzuerhalten, hat die NSA laut den Quellen gestaffelte Arbeitsbeginnzeiten für ihre Mitarbeiter angeordnet. Die NSA hat sich gegenüber CNN zunächst nicht zu dem Vorfall geäussert.